В РФ утвердили перечень допущенных к работе в российском такси машин

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому в перечень разрешенных для работы такси автомобилей вошли транспортные средства марки Lada, а также китайских брендов Kaiyi, BAIC и Haval.