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В России
40
32 минуты назад

В РФ утвердили перечень допущенных к работе в российском такси машин

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому в перечень разрешенных для работы такси автомобилей вошли транспортные средства марки Lada, а также китайских брендов Kaiyi, BAIC и Haval.

В Совете Федерации одобрили закон, ужесточающий требования к локализации автомобилей, которые используются в такси. Поправки вносятся в федеральный закон № 580-ФЗ, регулирующий деятельность такси, — пишет издание «За рулем».

Изначально предлагалось с 1 октября 2025 года выдавать разрешения только на автомобили, признанные локализованными, с набором от 3,2 тыс. баллов по шкале локализации. Этим критериям соответствуют в основном модели АвтоВАЗа и ряд иностранных машин, выпускаемых в России.

В частности, в список вошли автомобили Lada Aura, Lada Vesta, Lada Granta, Kaiyi E5, BAIC U5 Plus, Haval F7x, Haval F7 и Haval Jolion.

Данные автомобили можно будет использовать для перевозок в комфорт- и эконом-классе с 2026 года.

Ко второму чтению проект был существенно доработан. Критерии допуска начнут действовать с 1 марта 2026 года и будут более гибкими.

В такси разрешат использовать автомобили, произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК), заключенных с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года. Также допускаются машины по более ранним контрактам, если в проект вошли новые инвесторы с аналогичным опытом. Будущие СПИК возможны — при одобрении правительства.

В ряде регионов сроки отложены: до марта 2028 года — в Калининграде и Сибири, до марта 2030-го — на Дальнем Востоке.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, законопроект вызвал широкую дискуссию и был доработан с учетом мнений РСПП, отрасли и регионов.

Ужесточение требований к локализации может затормозить обновление автопарков,— считают участники рынка. Сейчас такси обновляют раз в три—пять лет, но в будущем срок службы может вырасти вдвое или втрое — с ростом поломок, снижением безопасности и качества перевозок.

По словам экспертов, обновление автопарка чаще всего происходит через лизинг, доступный лишь юрлицам. Самозанятые водители в итоге оказываются в наихудшем положении: лизинг для них недоступен, — пишет Autonews.ru.
такси
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