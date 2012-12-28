Общество
261
сегодня, 14:01
6

На содержание пляжей Липецка выделено на 280 тысяч рублей меньше, чем годом ранее

Очевидно, на этом просто решили сэкономить.

Управление главного смотрителя липецкой мэрии объявило о поиске желающих присмотреть за тремя пляжами — сокольским, новолипецким и тракторозаводским, а также за зоной отдыха у воды на набережной (центральный пляж содержит МАУК «Культурные пространства Липецка»). Начальной ценой контракта названы 2 292 026 рублей — на 280 тысяч меньше, чем в прошлом году.

К официальному открытию пляжного сезона подрядчику следует завезти на пляж в районе Тракторного 150 кубометров песка и разровнять его на площади в тысячу квадратных метров, продезинфицировать и промыть водопроводы и питьевые фонтанчики, отремонтировать оборудование, установить детские купальни и буйки, покрасить лавочки, кабинки для переодевания, сигнальные мачты, спортивный инвентарь, а после окончания сезона, в начале сентября, демонтировать и вывезти оборудование на хранение на базу УГС. Контракт предусматривает периодическую косьбу газонов и уборку мусора.
5

Комментарии (6)

Министра надо
20 минут назад
ещё одного ввести. Министра по пляжам. На это у области деньги есть, не жалко.
Николай
24 минуты назад
Хоть выделяют хоть нет никакой разницы, пляж всегда грязный, даже урны не убирают. Позор!
Старожил города
29 минут назад
Когда же займутся рекой , очистят хотя бы прибрежные берега пляжей от растительности. Хватит заниматься зеленым островом, отмывать деньги на проведение одного мероприятия за сезон. Спасите реку
Иначе
39 минут назад
Запрет от санипедемстанции
905
54 минуты назад
Да ненадр вообще ниначто выделять только на Нижний парк и зеленый остров
1
сегодня, 14:14
Значит, дефляция
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
