24-летняя девушка перевела «работодателю» 48 000 рублей

27 апреля мошенники обманывали липчан под предлогом трудоустройства и продажи товаров. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 24-летняя девушка увидела объявление о работе в Telegram и откликнулась на предложение. В результате «работодатель» выманил у неё 48 000 рублей.А 48-летний мужчина хотел купить по объявлению на сайте переднюю дверь автомобиля и перевёл продавцу-мошеннику 17 500 рублей.