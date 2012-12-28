24-летний липчанин заплатил за интим-услуги 49 000 рублей

А 19-летнюю девушку обманули под предлогом продления действия сим-карты.

20 мая в полицию обратился 24-летний липчанин, который пытался заказать интим-услуги, но нарвался на мошенников. Разнообразить свой досуг не получилось, но молодой мужчина лишился 49 000 рублей.Возобновились случаи мошенничества под предлогом продления действия сим-карты. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на такую удочку попалась 19-летняя студентка — она перевела злоумышленникам 91 000 рублей.А 30-летний мужчина хотел получил дополнительный заработок в интернете. Он общался со «специалистом» по видеосвязи и перевел мошенникам 449 000 рублей.