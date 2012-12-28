Сегодня в Липецке: вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей, кто из коллег на работе самый вредный
Происшествия
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сегодня, 11:48
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24-летний липчанин заплатил за интим-услуги 49 000 рублей
А 19-летнюю девушку обманули под предлогом продления действия сим-карты.
Возобновились случаи мошенничества под предлогом продления действия сим-карты. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на такую удочку попалась 19-летняя студентка — она перевела злоумышленникам 91 000 рублей.
А 30-летний мужчина хотел получил дополнительный заработок в интернете. Он общался со «специалистом» по видеосвязи и перевел мошенникам 449 000 рублей.
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