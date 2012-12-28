19-летнего угонщика «Киа» остановило дерево

Оказалось, за пару месяцев на счету парня — четыре похожих преступления.

В Добринском районе направлено в суд уголовное дело 19-летнего ранее несудимого уроженца Московской области, обвиняемого сразу в четырёх угонах (по части первой статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»)По данным следствия, в октябре прошлого года в деревне Ольговка Добринского района во время прогулки парень решил угнать автомобиль «KIA Ceed», чтобы покататься. Машину он завёл с помощью ключа, лежащего на переднем сиденье. В соседней деревне угонщик врезался в дерево и машина заглохла.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, подозреваемого задержали полицейские. В ходе следствия выяснилось, что с сентября по ноябрь 2024 года он совершил четыре аналогичных преступления. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.