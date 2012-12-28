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Происшествия
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сегодня, 13:34
19-летнего угонщика «Киа» остановило дерево
Оказалось, за пару месяцев на счету парня — четыре похожих преступления.
По данным следствия, в октябре прошлого года в деревне Ольговка Добринского района во время прогулки парень решил угнать автомобиль «KIA Ceed», чтобы покататься. Машину он завёл с помощью ключа, лежащего на переднем сиденье. В соседней деревне угонщик врезался в дерево и машина заглохла.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, подозреваемого задержали полицейские. В ходе следствия выяснилось, что с сентября по ноябрь 2024 года он совершил четыре аналогичных преступления. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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