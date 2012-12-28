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Происшествия
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сегодня, 15:36
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В Липецке за избиение 53-летнего мужчины будут судить подростка
Несовершеннолетний набросился на прохожего на улице Зои Космодемьянской.
«8 декабря 2024 года несовершеннолетний, находясь в в районе ул. Зои Космодемьянской в Липецке, используя для конфликта незначительный повод, избил случайного прохожего. Незнакомому ему ранее 53-летнему мужчине он нанес удары руками и ногами по голове и телу, причинив тяжкий вред его здоровью», — говорится в сообщении Следкома.
Уголовное дело следователь СКР передает в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.
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