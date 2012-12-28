В Липецке за избиение 53-летнего мужчины будут судить подростка

Несовершеннолетний набросился на прохожего на улице Зои Космодемьянской.

Как сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области, расследование уголовного дела в отношении подростка завершено. Ему вменяют п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинении тяжкого вреда здоровью мужчины, совершенном из хулиганских побуждений».«8 декабря 2024 года несовершеннолетний, находясь в в районе ул. Зои Космодемьянской в Липецке, используя для конфликта незначительный повод, избил случайного прохожего. Незнакомому ему ранее 53-летнему мужчине он нанес удары руками и ногами по голове и телу, причинив тяжкий вред его здоровью», — говорится в сообщении Следкома.Уголовное дело следователь СКР передает в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.