Прокуратура разбирается в обстоятельствах ДТП унесшего жизни 21-летнего мотоциклиста и его 20-летнего пассажира
Здоровье
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сегодня, 13:49
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Первая жертва шашлычного сезона: 40-летний мужчина попал в ожоговый центр
При разведении огня мужчина загорелся сам.
Мужчина использовал жидкость для розжига костра, и в результате неосторожного обращения с огнём загорелся сам. После этого он ещё пару дней сидел дома и занимался самолечением. Но потом всё же обратился к врачам.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, пациенту диагностировали ожоги III степени11% поверхности тела: у него поражены тело и рука.
Медики напоминают липчанам о необходимости соблюдать осторожность при обращении с огнём.
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