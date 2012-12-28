Первая жертва шашлычного сезона: 40-летний мужчина попал в ожоговый центр

При разведении огня мужчина загорелся сам.

Сегодня в областной ожоговый центр поступил 40-летний липчанин, который получил ожоги во время приготовления шашлыков.Мужчина использовал жидкость для розжига костра, и в результате неосторожного обращения с огнём загорелся сам. После этого он ещё пару дней сидел дома и занимался самолечением. Но потом всё же обратился к врачам.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, пациенту диагностировали ожоги III степени11% поверхности тела: у него поражены тело и рука.Медики напоминают липчанам о необходимости соблюдать осторожность при обращении с огнём.