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Бизнес
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сегодня, 15:05
ООО «Курс»: услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов при предвыборной агитации
в период проведении выборов депутатов Липецкого городского Совета депутатов седьмого созыва, которые состоятся 14 сентября 2025 года.
Размер и условия оплаты являются едиными.
*Материалы, размещенные на сайте в период предвыборной кампании будут храниться в архиве сайта в рубрике "Политика" до 3-х календарных месяцев и содержат тег "Выборы 2025"
**В зависимости от занятости площадки. Допустимо размещение не более 1 материала агитационной и/или рекламной тематики в сутки.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Курс» (ИНН 4826048596,адрес регистрации : 398001,г.Липецк,пл.Победы,д.8,оф.505, т. 8(4742) 35-72-90) уведомляет о готовности выполнить работы (оказать услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов кандидатам для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Липецкого городского Совета депутатов седьмого созыва, назначенных на 14 сентября 2025 года.
Размер и условия оплаты являются едиными.
Дизайн и доставка в стоимость не входят, рассчитываются отдельно.
Срок изготовления материалов согласовывается при размещении заказа и зависит от загруженности производства.
Все цены указаны с учетом НДС 5 % и действительны с момента публикации.