ООО «Курс»: услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов при предвыборной агитации

в период проведении выборов депутатов Липецкого городского Совета депутатов седьмого созыва, которые состоятся 14 сентября 2025 года.

1. Общество с ограниченной ответственностью «Курс» (учредитель сетевого издания "GOROD48.ru") уведомляет о готовности предоставить услуги по размещению предвыборных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов Липецкого городского Совета депутатов седьмого созыва, назначенных на 14 сентября 2025 года, в сетевом издании "GOROD48.ru" (интернет-сайт "GOROD48.ru"), свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-52350, выдано 28.12.2012 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).Размер и условия оплаты являются едиными.*Материалы, размещенные на сайте в период предвыборной кампании будут храниться в архиве сайта в рубрике "Политика" до 3-х календарных месяцев и содержат тег "Выборы 2025"**В зависимости от занятости площадки. Допустимо размещение не более 1 материала агитационной и/или рекламной тематики в сутки.2. Общество с ограниченной ответственностью «Курс» (ИНН 4826048596,адрес регистрации : 398001,г.Липецк,пл.Победы,д.8,оф.505, т. 8(4742) 35-72-90) уведомляет о готовности выполнить работы (оказать услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов кандидатам для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Липецкого городского Совета депутатов седьмого созыва, назначенных на 14 сентября 2025 года.Размер и условия оплаты являются едиными.Дизайн и доставка в стоимость не входят, рассчитываются отдельно.Срок изготовления материалов согласовывается при размещении заказа и зависит от загруженности производства.Все цены указаны с учетом НДС 5 % и действительны с момента публикации.