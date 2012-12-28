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В России
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30 минут назад
Власти Астраханской области заявили об угрозе для урожая из-за квот на мигрантов
Астраханская область обеспечивает 30% российского производства овощей открытого грунта в товарном секторе.
Декабрьское постановление правительства утвердило для регионов на 2025 год допустимую долю иностранных работников, которых могут привлекать к работе по отдельным видам экономической деятельности. На предприятиях Астраханской области, занимающихся выращиванием овощей, количество иностранных рабочих не должно превышать 40% общего числа, сказано в документе. В целом принятые ограничения снизили допустимую долю иностранных рабочих в разных отраслях более чем в десяти российских регионах, включая Краснодарский край, Калужскую, Рязанскую и другие области.
С инициативой отмены ограничения по найму иностранных работников в сфере выращивания овощей в регионе выступили правительство Астраханской области и федеральный Минсельхоз — именно по их предложению Минтруд разработал проект с изменениями в постановление, — отметили в пресс-службе ведомства.
В декабре правительство региона обратилось в федеральный Минсельхоз с просьбой о содействии в решении этого вопроса. Ограничение на привлечение иностранных рабочих, по данным региональных властей и Минсельхоза, приведет к негативным последствиям, указано в пояснительной записке к подготовленному Минтрудом документу.
«В условиях жесткого дефицита неквалифицированной рабочей силы фермеры значительно сократят количество посевных площадей, что напрямую повлияет на обеспечение продовольственной безопасности не только Астраханской области, но и Российской Федерации в целом», — говорится там.
В пресс-службе Минтруда уточнили, что разработанный им документ прошел общественное обсуждение и согласование со всеми заинтересованными ведомствами и 15 апреля был внесен в правительство. Изменения рассматривались 25 апреля на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщала пресс-служба кабмина. Инициатива была поддержана, но публично детали не раскрывались.
Астраханская область на протяжении многих лет сохраняет первое место по производству овощей в России.
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