35-летний ельчанин задолжал дочерям 150 000 рублей и получил полгода принудительных работ и судимость
Мошенники заставили жителя Елецкого района пять дней переводить им деньги – исчезли более 3 миллионов рублей
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43 минуты назад
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Мошенники заставили жителя Елецкого района пять дней переводить им деньги – исчезли более 3 миллионов рублей
Жертва - представитель продвинутого поколения.
Ему даже удалось отбиться от первой телефонной атаки разводил: когда пареньку во цвете лет сообщили, что ему положена пенсия и для ей получения нужно продиктовать специальный код, который придёт на телефон, молодой человек «включил Штирлица» и приврал разговор.
Гордясь собой, он уже через несколько минут с готовностью выслушал сообщение от лже-представителя «Госуслуг», которые сообщил, что на ельчанина нацелились мошенники, которые помимо ложного звонка взломали его аккаунт, данные с которого нужно срочно «спасать». А ещё позвонил «полицейский», который поговорил с парнем по видеосвязи: форма и погоны произвели окончательное парализующее действие на жертву. И, конечно, офицер припугнул молодого человека, что его деньги могут попасть в руки мошенников/террористов и тогда ему может грозить уголовная ответственность.
Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, молодой человек переводил деньги злоумышленникам 5 дней. До тех пор, пока в семейной кубышке не образовалась звенящая пустота. В общей сложности аферистам ушли 3,2 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», но шансы, что злодеев найдут – ничтожны. Всё, что реально сможет полиция – это рассказать очередную историю в надежде, что она чему-то научит в стране с самыми умными людьми, самым качественным образованием и рекордным в мире количеством жертв телефонных мошенников.
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