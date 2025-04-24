Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Четыре беспилотника уничтожены ночью в Липецкой области
Происшествия
В Липецкой области жаре осталось держаться недолго
Погода в Липецке
В Кузьминских Отвержках живет одинокий лебедь
Общество
Детские пособия и пенсии за май выплатят досрочно
Общество
Желтый уровень опасности объявлен в Липецкой области
Происшествия
На улице Гоголя «ГАЗель» провалилась в асфальт
Происшествия
Липчане жалуются на забитые автомобилями дворы рядом с платными парковками
Общество
В районах Студёнок, Дикого и центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
Работница АЗС и водитель на пару украли 680 литров топлива
Происшествия
По улицам Липецка несут 30-метровую георгиевскую ленту
Общество
Читать все
По улицам Липецка несут 30-метровую георгиевскую ленту
Общество
Сегодня в Липецке: битбокс, оскароносное кино, юбилей заповедника и сколько денег липчане тратят на репетиторов
Общество
Работница АЗС и водитель на пару украли 680 литров топлива
Происшествия
Мозаичные картины на часовне в Молодежном парке могут увидеть все липчане
Общество
Четыре беспилотника уничтожены ночью в Липецкой области
Происшествия
Липецких студентов перед летними каникулами обучили первой помощи
Общество
В центре Липецка на Советской горела квартира: эвакуированы 5 человек
Происшествия
В столкновении «Ниссана» и «УАЗа» на данковской трассе пострадали оба водителя
Происшествия
В ближайшие дни ожидаются заморозки на почве до -5 градусов
Погода в Липецке
Желтый уровень опасности длился семь часов
Происшествия
Читать все
Общество
277
сегодня, 13:12
3

Липецких студентов перед летними каникулами обучили первой помощи

Конкурс по оказанию первой помощи провели среди студентов колледжей и техникумов региона. Это финал большого обучения накануне летних каникул. Для студентов организовали полноценный квест, где из комнаты в комнату имитировали различные происшествия, которые могут случиться в быту: взрыв колеса автомобиля, удар электротоком в квартире и даже укус ядовитой змеи. Реалистичность ситуациям придавали волонтеры в гриме и костюмах.

— Студентов ждет полтора-два месяца активной жизни. Кто-то пойдет работать, кто-то будет отдыхать. Ситуации, которые сегодня прошли ребята одни из самых распространенных и важно быстро и правильно на них реагировать, — рассказал  приглашенный на церемонию награждение конкурса начальник шламоперерабатывающего цеха НЛМК Артем Голощапов. 

Студент Липецкого политехнического техникума Петр Родионов, когда узнал, что будет проходить обучение сразу подал заявку на участие. Однажды ему пришлось столкнуться с ситуацией, когда человеком попал в беду. Парень сделал все правильно, но понял — надо знать и уметь больше.

— На улице Баумана упал мужчина. Я как раз шел в техникум на пары. Позвонил в скорую помощь, держал ему голову, говорил с ним, пока не приехали медики. Несмотря на то, что в школе на ОБЖ мы что-то проходили базовое, я понял, что надо уметь больше. Поэтому когда нас стали обучать оказанию первой помощи, с большим желанием ходил на лекции, смотрел соответствующие видео в Интернете, интересоваться этим вопросом, — говорит Петр.

В одной из квест-комнат отрабатывается очень нужный в повседневности навык — прием Геймлиха — оказание помощи человеку, в дыхательные пути которого попала пища. Проще говоря — он подавился. Отрабатывается этот прием при помощи специального жилета.

— Такие проекты, как этот конкурс, нужны и важны. Столкнувшись реальной ситуацией, человек не растеряется, сможет применить полученные навыки. Например, прием Геймлиха спас много жизней! То, что молодых людей начали обучать этому в реалистичной манере, тоже оправдано. Пройдя задания в игровой манере, они избегнут сильного стресса в реальности, — сказал еще один приглашенный на награждение студентов — депутат липецкого горсовета Михаил Русаков. 

photo_2025-04-24_10-18-59.jpg

Студент Елецкого колледжа инновационных технологий Николай Малышев рассказал, что был свидетелем, как в автобусе человек потерял сознание.  Те, кто оказался рядом, сделали все правильно, и пассажир был спасен.

— Что в таких случаях надо делать нам рассказывали, и мы не раз повторяли приемы. И, конечно же, нужно сразу звонить в скорую, или службу 112. И не бросать трубку, выполнять все инструкции медиков, пока не приедет «скорая помощь».

Награждая победителей конкурса, Артем Голощапов отметил: «Лучше бы это не пригодилось, но хорошо, что вы оказывать помощь умеете».

Победили в конкурсе студенты Липецкого политехнического техникума, второе место заняли студенты Елецкого колледжа инновационных технологий, третье место у студентов Липецкого металлургического колледжа.

первая помощь
колледжи
0
0
0
3
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Сселки
10 минут назад
А почему у нас в школе ничему такому не учат?
Ответить
Дед
сегодня, 13:27
Студенты - наше будущее! Самокатогоняния и гаджетомании
Ответить
Ветеран ВС РФ
сегодня, 13:25
Вот это совершенно правильно. Это в жизни пригодится. У нас когда-то были уроки НВП и гражданской обороны в школе, учили оказывать первую медицинскую помощь также в институте, на курсах вождения в ДОСААФе, в армии. И это пригодилось и спасло, не только меня, но и других.
Ответить
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить