Липецких студентов перед летними каникулами обучили первой помощи

Конкурс по оказанию первой помощи провели среди студентов колледжей и техникумов региона. Это финал большого обучения накануне летних каникул. Для студентов организовали полноценный квест, где из комнаты в комнату имитировали различные происшествия, которые могут случиться в быту: взрыв колеса автомобиля, удар электротоком в квартире и даже укус ядовитой змеи. Реалистичность ситуациям придавали волонтеры в гриме и костюмах.— Студентов ждет полтора-два месяца активной жизни. Кто-то пойдет работать, кто-то будет отдыхать. Ситуации, которые сегодня прошли ребята одни из самых распространенных и важно быстро и правильно на них реагировать, — рассказал приглашенный на церемонию награждение конкурса начальник шламоперерабатывающего цеха НЛМК Артем Голощапов.Студент Липецкого политехнического техникума Петр Родионов, когда узнал, что будет проходить обучение сразу подал заявку на участие. Однажды ему пришлось столкнуться с ситуацией, когда человеком попал в беду. Парень сделал все правильно, но понял — надо знать и уметь больше.— На улице Баумана упал мужчина. Я как раз шел в техникум на пары. Позвонил в скорую помощь, держал ему голову, говорил с ним, пока не приехали медики. Несмотря на то, что в школе на ОБЖ мы что-то проходили базовое, я понял, что надо уметь больше. Поэтому когда нас стали обучать оказанию первой помощи, с большим желанием ходил на лекции, смотрел соответствующие видео в Интернете, интересоваться этим вопросом, — говорит Петр.В одной из квест-комнат отрабатывается очень нужный в повседневности навык — прием Геймлиха — оказание помощи человеку, в дыхательные пути которого попала пища. Проще говоря — он подавился. Отрабатывается этот прием при помощи специального жилета.— Такие проекты, как этот конкурс, нужны и важны. Столкнувшись реальной ситуацией, человек не растеряется, сможет применить полученные навыки. Например, прием Геймлиха спас много жизней! То, что молодых людей начали обучать этому в реалистичной манере, тоже оправдано. Пройдя задания в игровой манере, они избегнут сильного стресса в реальности, — сказал еще один приглашенный на награждение студентов — депутат липецкого горсовета Михаил Русаков.Студент Елецкого колледжа инновационных технологий Николай Малышев рассказал, что был свидетелем, как в автобусе человек потерял сознание. Те, кто оказался рядом, сделали все правильно, и пассажир был спасен.— Что в таких случаях надо делать нам рассказывали, и мы не раз повторяли приемы. И, конечно же, нужно сразу звонить в скорую, или службу 112. И не бросать трубку, выполнять все инструкции медиков, пока не приедет «скорая помощь».Награждая победителей конкурса, Артем Голощапов отметил: «Лучше бы это не пригодилось, но хорошо, что вы оказывать помощь умеете».Победили в конкурсе студенты Липецкого политехнического техникума, второе место заняли студенты Елецкого колледжа инновационных технологий, третье место у студентов Липецкого металлургического колледжа.