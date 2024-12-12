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Сегодня в Липецке: горожан стращают лосями, роботы уже начали нанимать людей на работу
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Гонки на новых микрорайонах едва не завершились трагедией
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«В сторону Ссёлок машины еле ползут»
Общество
Под Липецком в ДТП попали аварийные комиссары
Происшествия
Для температурного рекорда Липецку не хватило всего 0,1 градуса
Общество
Скорей всего всё будет плохо — и это лучший вариант
Общество
В 19 микрорайоне, Сырском Руднике и центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: горожан стращают лосями, роботы уже начали нанимать людей на работу
Общество
В Липецкой области сохраняется жаркая погода
Погода в Липецке
Читать все
Общество
57
7 минут назад

Сегодня в Липецке: горожан стращают лосями, роботы уже начали нанимать людей на работу

Всё самое важное и интересное про первый рабочий день недели.

Рядом с рекордом

Понедельник выдастся сухим и тёплым – 24-26 градусов. Может оказаться совсем рядом с температурным рекордом за всю историю наблюдений, который был установлен 21 апреля год назад – 27 градусов тепла. Напомним, что вчера Липецку не хватило всего 0,1 градуса до рекорда, а в субботу было побито достижение 30-летней давности, воздух прогрелся до 25 градусов.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах:

- ул. Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б;
- ул. Московская, 85, 87, 89, 91, 99, 101, 103, 105;
- ул. Папина, 6, 8, 9, 17, 17б;
- ул. Полиграфическая, 4, 6, 8, 8а, 10, 12;
- ул. Прудная, 2;
- ул. Ю.Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15;
- пр-т Победы, 22
- пр-д Сержанта Кувшинова, 1, 6.

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Терпеть без удобств не привыкать жителям частного сектора, на этот раз испытания выпадут на долю жителей улиц: Жактовской, Исполкомовской, Медицинской, Минской, О.Городовикова, Паровозной, Поселковой, Прудной, Рудничной, Рябиновой, Солнечной, Ударников, Ю.Смирнова, переулка Узорного.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 в связи с ремонтом исчезнет электричество по адресам:

- ул. Ворошилова, 31, 35, 37, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60;
ул. Подовражная:
- Лебедянское шоссе.

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Пробки

Понедельник – день тяжёлый и машины начали собираться в единое непреодолимое препятствие уже с раннего утра. Чтобы не попасть в ловушку на дороге и не начать неделю с опоздания, лучше воспользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями.


Вечер французской музыки

Концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса, 2) редко распахивает свои двери по понедельникам, но после Пасхи сегодня будет сделано исключение. В 19:00 состоится не просто концерт, а целый вечер французской музыки (12+).

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Татьяна Левитина

Прекрасные произведения исполнит камерный ансамбль L’s-trio, в состав которого входят Татьяна Левитина (скрипка), Игорь Левитин (кларнет), Татьяна Золотых (фортепиано), а также солистка Ника Рябчиненко (арфа). Прозвучит музыка Г. Форе, К. Сен-Санса, М. Равеля, К. Дебюсси, Д. Мийо, О. Мессиана, Л. Буланже, Ф. Пуленка.

Концерты

Послушать хорошую музыку сегодня можно и в детских школах искусств. В ДШИ №4 им. М.А. Балакирева (ул. 40 лет Октября, 5) в 17:00 состоится юбилейный концерт учащихся «Ты живи, моя Россия!» (6+).

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Фото vk.com/dshi1lipetsk?

А в ДШИ №1 (ул. Интернациональная, 53а) в 18:00 состоится отчетный концерт фортепианного отделения (6+).

Мамочки с яйцами

Проект для будущих мам и тех, кто недавно обзавёлся детьми «Мама в ресурсе» пока переехал в Липецкую областную детскую библиотеку (ул. Толстого, 40).

Сегодня в 10:00 там ждут женщин для разговоров о действительно важном (16+). Эту встречу назвали пасхальной. Милые участницы могут даже принести с собой куличи и крашеные яйца, чтобы угостить друг друга.

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Его знакомый Смоктуновский

Всезнающий липецкий киновед Алексей Колбаско продолжает цикл просветительских лекций. В 15:30 он ждёт любителей кино в библиотеке на Тракторном (ул. Ильича, 16), чтобы рассказать об Иннокентии Смоктуновском (1925 – 1994) (6+).

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Человек. умудрившийся пересмотреть весь кинематограф по много раз

Повод просто «железный» - 28 марта исполнилось 100 лет со дня гения сцены и кинокамеры. Ещё до всесоюзной известности он прошёл суровую школу жизни: пережил раскулачивание, голод, армию, побег из плена… Первую свою роль в кино Смоктуновский сыграл в 1956 году, а всего в его биографии осталось около 100 ролей в кинематографе. Колбаско вспомнит известные роли Смоктуновского: и Порфирия Петровича в «Преступлении и наказании», и Плюшкина в «Мертвых душах», и знаменитого «Гамлета», и, конечно же, Юрия Деточкина из «Берегись автомобиля». Фирменный стиль знатока кино – малоизвестные факты о жизни артистов. Небольшой спойлер: Колбаско расскажет о том, как Смоктуновский дублировал… Чарли Чаплина! А ещё – о двух личных встречах с Иннокентием Михайловичем в Москве после съемок в фильме «Гений».

Липчан предупреждают о лосях

ГИБДД Липецкой области предупреждает: в конце весны и в начале лета водителей может поджидать напасть в виде внезапно выскочившего на дорогу лося. Сохатые весят около 600 кг, и встреча с ним может и испортить жизнь, и прервать ей на корню.

Почему лоси активны? Именно в это время самки с детёнышами покидают место отёла в поисках новых территорий. А годовалых лосей рогатые мамаши прогоняют – те начинают слоняться в поисках самостоятельной жизни.

Что делать, если на дороге вы встретил лося:

- Не пытайтесь объехать или обогнать животное - это может быть воспринято им как нападение. Лучше сбросить скорость до минимума или вообще остановиться.

- Нельзя сигналить, шуметь, включать на полную фары. Всё это может вызвать непредсказуемую реакцию того, кто сильнее вас.

- Обращайте внимание на знаки, и если видите предупреждение о животном, то будьте начеку.

- Объясните пассажирам правила поведения при встрече с обладателем смертельного удара копытом, сообщите, что кричать и пугать лося – себе дороже.

- Если ДТП все-таки случилось, включите аварийную сигнализацию, установите знак аварийной остановки в соответствие с ПДД: на расстоянии не менее 15 м от места ДТП в населённом пункте, не менее 30 м – на трассе.

- Не подходите к сбитому животному. Бывали случаи, когда лось приходил в себя и удалялся сам с места аварии.

- Не пытайтесь сбежать. Это может повлечь за собой лишение прав на 1,5 года или арест до 15 суток. Помните, что по закону все животные (а также нефть, газ, природные ископаемые) принадлежат Российской Федерации, и причиненный ущерб нужно будет возмещать.

Удачи на дорогах!

Понравиться роботу на собеседовании

57% предприятий и организаций Липецка используют системы автоматизации подбора персонала, проще говоря – доверяют наём сотрудников компьютеру, выяснили в SuperJob.

Наиболее популярные - программы на базе «1С» (23%) и «Битрикс24» (12%). 6% автоматизировали процесс подбора с помощью «E-Staff Рекрутер», по 4% — с помощью «Хантфлоу» или программ, специально разработанных для их компаний. 3% работодателей используют «Potok», а 2% — «FriendWork».

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Кадровый электронный оборот применяют 56% организаций. 31% работодателей перевели бо́льшую часть кадровых документов в электронный вид, а еще 25% сделали это частично.

Дорогие липчане! Желаем вам плодотворной очередной рабочей недели! Тем более, что уже не за горами длинные майские Следить за лентой событий, как обычно, удобнее всего на GOROD48, за которым неспроста закрепилась репутация электронного имени Липецка. Все главные новости города и региона вы оперативно найдёте у нас, а ещё – прогнозы, аналитику и много всего интересного. Чаще заходите на сайт, чтобы быть в курсе всех событий. Мы работаем 24/7 и ждём вас снова и снова.
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