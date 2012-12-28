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В России
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24 минуты назад
В Госдуме хотят ввести мораторий на проведение ВПР в школах
Депутаты выступили с инициативой временно приостановить проведение ВПР в российских школах.
Мораторий рассматривают как средство, чтобы унифицировать подходы к оцениванию, скорректировать нормативы по времени на выполнение заданий и обсудить изменения с родителями, учителями и экспертами.
«Высвободившееся в учебном расписании время предлагается направить на дополнительное и углубленное изучение дисциплин, по которым предусмотрено проведение ВПР», — говорится в документе.
По новым правилам результаты ВПР могут внести в журнал и учесть в оценках за четверть и год. Но решение об этом пока остается за школой, что приводит к неравным условиям для учеников: «В одних образовательных учреждениях оценки за ВПР влияют на итоговую аттестацию, в других — нет». Из-за этого справедливо возмущаются как родители учеников, так и сами школьники. Из-за подобной ситуации также ставятся под вопрос объективность и стандарты проверочной работы.
Кроме того, тревогу вызвало сокращение времени проведения ВПР по некоторым предметам с 90 до 45 минут при сохранении объема заданий.
Чернышов считает, что мораторий — способ вернуть доверие к ВПР не только как к оценке знаний, но и как к возможности их улучшить.
«Школьники перестанут воспринимать проверочные работы как «карательную» меру, учителя — как дополнительную бюрократическую нагрузку, а государство получит достоверные данные для развития и корректировки системы образования», — говорит парламентарий.
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