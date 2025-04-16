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В России
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сегодня, 10:46

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с препаратом для похудения «Молекула»

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с препаратом для похудения «Молекула» и «Молекула плюс» из-за данных, что он содержит сибутрамин.

Роспотребнадзор подготовил требование предоставить документы о содержании наркотиков в популярных средствах для похудения — «Молекула» и «Молекула плюс» после публикации информации в СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В официальном запросе Роспотребнадзор требует раскрыть информацию о компаниях и предпринимателях, распространяющих эти потенциально опасные препараты на российском рынке.

В пресс-службе добавили, что ситуация остается на контроле ведомства.

Ранее в рамках проведенного лабораторного исследования «Известия» выявили в результате исследования в препаратах «Молекула» и «Молекула плюс», ставшими популярными у подростков благодаря TikTok, наркотическое вещество сибутрамин. Уточняется, что за его распространение грозит уголовная ответственность. Также было выявлено, что в результате приема «Молекулы» потребители могут столкнуться с рядом серьезных побочных эффектов. Среди них — аритмия, тахикардия, бессонница, панические атаки.
здоровье
препараты
Молекула
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