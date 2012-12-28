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В России
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сегодня, 10:05
В РФ создали не имеющий аналогов в мире препарат от рака
В России создали уникальный препарат от онкологии, не имеющий аналогов во всем мире.
«При рассмотрении апелляционной жалобы судом учтено, что в результате исполнения контракта разработан препарат, не имеющий аналогов в мире, позволяющий лечить онкологические заболевания вне зависимости от стадии заболевания», — отмечается в постановлении суда.
В нем уточняется, что препарат «Афотид» уже применяется для лечения онкозаболеваний «на добровольцах, безопасность препарата доказана, что подтверждается документами, представленными в материалы дела». Клинические исследования данным препаратом разрешено проводить в семи клинических центрах, — отметил суд.
В своем иске к подмосковному ООО «Лина М» (Королев) Минпромторг потребовал расторгнуть госконтракт с ответчиком от 2014 года стоимостью 150 миллионов рублей на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы «Трансфер зарубежных разработок инновационного лекарственного средства белково-векторной доставки актиномицинового ряда для лечения онкологических заболеваний».
Кроме того, истец попросил суд взыскать с ООО «Лина М» более 117 миллионов рублей неотработанного аванса и более 80 миллионов рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Как заявил истец, просрочка выполнения 4-го этапа НИОКР, включающего клинические испытания, превысила шесть лет, и в целом, по мнению Минпромторга, «цель НИОКР не достигнута, отсутствует результат работ, имеющий потребительскую ценность для заказчика».
Арбитражный суд Москвы в ноябре расторг контракт и взыскал с ответчика более 117 миллионов рублей неосновательного обогащения, отказав во взыскании процентов. Это решение обжаловали обе стороны. Апелляционная инстанция сократила взыскание до 14 миллионов рублей. Она согласилась с тем, что задержка произошла по объективным причинам. Так, разрешение на клинические испытания ответчик получил с опозданием на год, затем испытания приостанавливались в связи с запретом на набор добровольцев в период пандемии, затем из-за санкций пришлось разрабатывать оборудование отечественного производства, в частности, «гомогенизатор полимерных частиц высокого давления». В результате апелляционный суд не только снизил взыскание, но и пришел к выводу, что «ответчиком разработан социально-значимый для общества препарат», — передает РИА Новости.
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