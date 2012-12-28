70-летний мужчина помог пациентке больницы «перепрятать деньги в надёжное место» и присвоил 130 000 рублей
Происшествия
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сегодня, 17:11
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70-летний мужчина помог пациентке больницы «перепрятать деньги в надёжное место» и присвоил 130 000 рублей
Его осудили за мошенничество.
Само мошенничество было совершено в стенах Усманской ЦРБ: но работники медучреждения ни при чём — один пациент обманул другого. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 18 сентября прошлого года находящийся на лечении в ЦРБ мужчина познакомился с пациенткой этой же больницы, которая в доверительной беседе сообщила ему о том, что в период госпитализации опасается за сохранность находящихся дома сбережений. И пенсионер тут же вызвался помочь спрятать деньги в надежное место.
Женщина доверилась малознакомому мужчине и сообщила ему свой адрес и передала ключи от дома. А мужчина после этого просто-напросто похитил оттуда 130 000 рублей. Его действия были квалифицированы как мошенничество с причинением значительного ущерба.
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