70-летний мужчина помог пациентке больницы «перепрятать деньги в надёжное место» и присвоил 130 000 рублей

Его осудили за мошенничество.

Оказывается, помимо историй с «безопасным счётом» есть масса других способов обмана. Например, спрятать деньги в надёжное место. Так 70-летний мужчина помог пациентке больницы «перепрятать деньги» и присвоил 130 000 рублей. Но избежать правосудия ему не удалось. На днях мужчина выслушал приговор Усманского районного суда — по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество» он получил год условно с таким же испытательным сроком.Само мошенничество было совершено в стенах Усманской ЦРБ: но работники медучреждения ни при чём — один пациент обманул другого. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 18 сентября прошлого года находящийся на лечении в ЦРБ мужчина познакомился с пациенткой этой же больницы, которая в доверительной беседе сообщила ему о том, что в период госпитализации опасается за сохранность находящихся дома сбережений. И пенсионер тут же вызвался помочь спрятать деньги в надежное место.Женщина доверилась малознакомому мужчине и сообщила ему свой адрес и передала ключи от дома. А мужчина после этого просто-напросто похитил оттуда 130 000 рублей. Его действия были квалифицированы как мошенничество с причинением значительного ущерба.