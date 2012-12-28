Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке стая собак и кошка погрызли автомобиль
Общество
На улице Катукова в Липецке нашли труп с огнестрельным ранением
Происшествия
В Добровском округе — нашествие змей?
Общество
Объявлен отбой желтого уровня: сбиты два БПЛА
Происшествия
Избиение девочки в туалете: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Разборками девочек-подростков в туалете пиццерии занимается полиция
Происшествия
«Вывез в лес и угрожал монтировкой»: в Липецке будут судить черного риелтора
Происшествия
Под Липецком группа браконьеров убила олениху и вступила в схватку с охотинспекторами
Происшествия
«Шо? Опять?!» Гость из Мурманска снова пытался спрыгнуть с пятого этажа в Липецке
Происшествия
«Бессмертный полк» пройдет в очном формате
Общество
Читать все
Полицейские установили всех участников инцидента с избиением девочки
Происшествия
В Липецкой области вводится режим повышенной готовности
Общество
Пропавший житель Плеханово нашелся
Происшествия
Виновник пьяного ДТП проведёт год в колонии
Происшествия
Предложил подвезти и ограбил
Происшествия
70-летний мужчина помог пациентке больницы «перепрятать деньги в надёжное место» и присвоил 130 000 рублей
Происшествия
Почти на четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Сухая трава в пригороде Липецка потушена
Происшествия
Над Липецком стоит густой столб дыма
Происшествия
Антициклон принес в Липецкую область жаркую погоду
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
367
сегодня, 17:11
2

70-летний мужчина помог пациентке больницы «перепрятать деньги в надёжное место» и присвоил 130 000 рублей

Его осудили за мошенничество.

Оказывается, помимо историй с «безопасным счётом» есть масса других способов обмана. Например, спрятать деньги в надёжное место. Так 70-летний мужчина помог пациентке больницы «перепрятать деньги» и присвоил 130 000 рублей. Но избежать правосудия ему не удалось. На днях мужчина выслушал приговор Усманского районного суда — по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество» он получил год условно с таким же испытательным сроком.

Само мошенничество было совершено в стенах Усманской ЦРБ: но работники медучреждения ни при чём — один пациент обманул другого. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 18 сентября прошлого года находящийся на лечении в ЦРБ мужчина познакомился с пациенткой этой же больницы, которая в доверительной беседе сообщила ему о том, что в период госпитализации опасается за сохранность находящихся дома сбережений. И пенсионер тут же вызвался помочь спрятать деньги в надежное место.

Женщина доверилась малознакомому мужчине и сообщила ему свой адрес и передала ключи от дома. А мужчина после этого просто-напросто похитил оттуда 130 000 рублей. Его действия были квалифицированы как мошенничество с причинением значительного ущерба.
мошенничество
2
0
0
0
3

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Да
10 минут назад
Сплошной дурдом!
Ответить
Соседка
сегодня, 17:26
Что-то мешает мне пожалеть пострадавшую...
Ответить
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить