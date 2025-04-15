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В России
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сегодня, 14:20

В РФ наблюдается рост средних оптовых цен на свинину

В России наблюдается рост средних оптовых цен на свинину.

Средние оптовые цены производителей свинины с 30 декабря по 13 апреля выросли в годовом выражении на 3–43% в зависимости от вида продукции, — следует из статистики Национального союза мясопереработчиков (НСМ).

Сильнее всего подорожала свиная грудинка — на 43% до 280 руб. за 1 кг. Стоимость полутуши (продольный разрез туши) второй категории выросла на 13% до 202 руб./кг, лопатка подорожала на 3% до 260 руб./кг. При этом отпускные цены на окорок и шею, как следует из данных НСМ, практически не изменились — средняя стоимость 1 кг этой продукции за отчетный период составила 383 и 263 руб. соответственно, — пишут «Ведомости».

Представитель «Мираторга» заявил, что за прошлый год у производителей свинины заметно выросла себестоимость производства. В частности, росли цены на зерно, — рассказал он. В 2022–2023 гг. на фоне рекордного урожая средняя стоимость зерновых для производителей свинины в РФ составляла 11 000–12 000 руб./т (с НДС), но в прошлом году она выросла до 17 000–18 000 руб./т.

Также увеличивается фонд оплаты труда сотрудников из-за обостряющейся конкуренции за рабочие руки, дорожают заемные деньги на фоне высокой ключевой ставки, заметно выросли цены на перевозки и закупку автотранспорта, — отмечает представитель «Мираторга». В результате, по его словам, у производителей снижаются возможности для поддержания устойчивого роста объемов выпуска свинины. Особенно это касается компаний, которые в последние годы активно инвестировали в производство, — подчеркивает эксперт.

При этом в сравнении с началом 2025 года (неделя с 30 декабря по 5 января) стоимость 1 кг свиной грудинки на 15-й неделе (7–13 апреля) снизилась на 8% до 261 руб., окорок подешевел на 6% до 263 руб., полутуша второй категории – на 10% до 199 руб., — следует из подсчетов НСМ. Свиная шея незначительно прибавила в цене — с 409 до 415 руб. (+1,5%).


свинина
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