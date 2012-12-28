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Общество
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сегодня, 15:08
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Для рыбаков сегодня вступило в силу ещё одно ограничение
Запрет на вылов судака в водоёмах Липецкой области введен на период с 15 апреля по 8 июня.
Как сообщает Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, в Липецкой области судак обитает в крупных реках: Дон, Сосна, Воронеж и в Матырском водохранилище.
На реках эта рыба держится в закоряженных местах вблизи перекатов, предпочитает глубины с неровным твердым дном и быстрым течением. Охотится судак по ночам здесь же или выходит на перекаты. Узкая глотка не позволяет судаку проглатывать широких рыб, поэтому основная его пища – мелкие рыбы (пескари, бирюки, уклейки). Рыба очень чувствительна к наличию кислорода в воде и в случае замора погибает первой.
Сейчас судак готовится к нересту. Любимые места нереста – устья малых рек, заливы, каменистые прибрежья. Самка делает примитивное гнездо, самец несколько дней охраняет икру.
Напомним, c 20 марта по 25 апреля в Липецкой области запрещено ловить щуку.
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