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сегодня, 15:08
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Для рыбаков сегодня вступило в силу ещё одно ограничение

Запрет на вылов судака в водоёмах Липецкой области введен на период с 15 апреля по 8 июня.

С сегодняшнего дня вступает в силу запрет на добычу судака в водоёмах Липецкой области. Ограничение введено на период с 15 апреля по 8 июня. В случае нарушения запрета рыбаков ожидает административная ответственность, а также уплата ущерба за каждую выловленную рыбу, независимо от её размера.

Как сообщает Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, в Липецкой области судак обитает в крупных реках: Дон, Сосна, Воронеж и в Матырском водохранилище.

На реках эта рыба держится в закоряженных местах вблизи перекатов, предпочитает глубины с неровным твердым дном и быстрым течением. Охотится судак по ночам здесь же или выходит на перекаты. Узкая глотка не позволяет судаку проглатывать широких рыб, поэтому основная его пища – мелкие рыбы (пескари, бирюки, уклейки). Рыба очень чувствительна к наличию кислорода в воде и в случае замора погибает первой.

Сейчас судак готовится к нересту. Любимые места нереста – устья малых рек, заливы, каменистые прибрежья. Самка делает примитивное гнездо, самец несколько дней охраняет икру.

Напомним, c 20 марта по 25 апреля в Липецкой области  запрещено ловить щуку.

рыбалка
браконьерство
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Дед
6 минут назад
Начинать надо наказывать тех кто продает и по цепочке ! А мужика какой семье поймал две рыбки не надо н наказывать ! Жизнь тяжелая сейчас ! Надо различать кто от жиру а кто быть бы живым !
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Гость2
32 минуты назад
Река в сселках вся в сетях у нас запрета нет.
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Сселки
33 минуты назад
У нас запрет не действует мы сами хозяева хотим сети ставим хотим багрим рыб инспектора бояться у нас появляться реку сетями процедили не одной щуки не найдешь
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песня
33 минуты назад
я другой такой страны не знаю, где так "вольно", "смирно" и "кругом"
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111
52 минуты назад
Еще бы контролировали эти запреты. Толку от них. На перекрестке Победы и Доватора, на против остановки каждый вечер щукой торгуют, которая сейчас под запретом. Причем не один. И никаких претензий к ним. Да и ловят наверняка не таясь.
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