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сегодня, 11:00

МТС обновляет сеть фиксированной связи в Липецке и Грязях с помощью отечественного оборудования

Цифровая экосистема МТС приступила к обновлению собственной телекоммуникационной инфраструктуры в Липецком регионе. Результатом станет улучшение качества услуг фиксированной связи и цифрового телевидения на территории городов Липецка и Грязей. 

В конце прошлого года технические специалисты заменили коммутаторы ядра сети на оборудование отечественного производства, создали надежные стыки, объединив сеть фиксированного интернета провайдера «Зеленая точка» с инфраструктурой МТС. Проделанная работа позволила обеспечить надежность каналов связи, защиту от угроз внешнего воздействия, свела к минимуму риски перегрузки оборудования в часы наибольшей активности пользователей и повысило качество сети. 

В течение всего 2025 года компания продолжит развитие сети широкополосного доступа в интернет, чтобы привести ее в соответствие с принятыми стандартами МТС. Сейчас идет работа над обновлением системы управления сетью, продолжается замена устаревшего оборудования Wi-Fi-роутеров клиентов, также в планах – строительство дополнительных волоконно-оптических линий связи для повышения надежности сети.  

«На старте проекта мы провели интеграцию сети «Зеленой точки» с нашей телеком-инфраструктурой, что уже сейчас позволило минимизировать уязвимость сети фиксированного интернета. Мы организовали горячую линию для абонентов с бесплатным федеральным номером 8-800, дополнив его резервным каналом связи, чтобы обеспечить бесперебойную работу в любых условиях. Нам важно повысить надежность доступа к цифровым услугам для предприятий и жителей Липецка и Грязей, чтобы быть основой для технологического развития городов», – рассказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко. 

В 2025 году компания планирует внедрить собственное ТВ-решение, чтобы повысить качество цифрового телевидения в Липецкой области. Важным отличием нового интерактивного сервиса станет его независимость от внешних факторов, оперативная техподдержка и высокое качество трансляций. 

МТС получила в Липецке собственную сеть широкополосного доступа в интернет и цифрового телевидения в 2023 году в результате завершения сделки по приобретению активов Группы компаний (ГК) «Зелёная точка» в Липецке, включая город Грязи.

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