Общество
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56 минут назад
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На 13-ти улицах Липецка отключат холодную воду
14 апреля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся потребители 13-ти улиц, предупредили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
14 апреля плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики.
С 08:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 4, 6, 8, 9, 11, 13а, 15, 15а, 17 по улице Детской, №№ 1, 3, 5 в переулке Рудном, №№ 23а, 23б по улице Юношеской.
С 09:00 до 17:00 не будет света в домах № 187а по улице Студеновской, №№ 9, 22, 23, 24, 28, 38 по улице Жемчужной, №№ 2, 4 по улице Листопадной, №№ 2, 10, 12, 17 по улице Провинциальной, №№ 32, 33 по улице Игнатьева, №№ 38, 53 по улице Каменный лог, на улице Покровской, по Лебедянскому шоссе.
С 09:00 до 16:00 обесточат улицу Железнякова, Боевой проезд.
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