На 13-ти улицах Липецка отключат холодную воду

14 апреля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся потребители 13-ти улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 11, 13, 15, 17, 19 по улице Степанищева, №№ 1, 3, 3а, 5, 9, 13, 15, 16, 19, 21 по улице Пришвина, №№ 4, 8, 10, 12 по улице Катукова, №№ 126, 132 по проспекту Победы. Подачу холодной воды также ограничат жителям частного сектора на улицах Пришвина, Новотепличной, Ягодной, Раздольной, Новой, Вольной, Лучистой, Просторной, Ясной, Совхозной.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.14 апреля плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики.С 08:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 4, 6, 8, 9, 11, 13а, 15, 15а, 17 по улице Детской, №№ 1, 3, 5 в переулке Рудном, №№ 23а, 23б по улице Юношеской.С 09:00 до 17:00 не будет света в домах № 187а по улице Студеновской, №№ 9, 22, 23, 24, 28, 38 по улице Жемчужной, №№ 2, 4 по улице Листопадной, №№ 2, 10, 12, 17 по улице Провинциальной, №№ 32, 33 по улице Игнатьева, №№ 38, 53 по улице Каменный лог, на улице Покровской, по Лебедянскому шоссе.С 09:00 до 16:00 обесточат улицу Железнякова, Боевой проезд.