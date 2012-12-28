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В России
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44 минуты назад
В РФ начали искать новые валюты для ФНБ из-за падения курса юаня
Минфин разместил на портале госзакупок контракт на выполнение информационно-аналитических работ, которые касаются управления госфинансами.
Анализом займется Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), который выиграл соответствующий тендер стоимостью 7,9 миллиона рублей.
Выполнить работы необходимо в срок до 31 декабря 2025 года. Заказ описывается как информационно-аналитические работы, касающиеся управления государственными финансовыми активами, но в одном из пунктов конкретно указан поиск валют, в которых можно было бы размещать средства суверенных фондов, а ФНБ является крупнейшим из них.
В Минфине опровергли готовящиеся изменения структуры ФНБ, однако основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский считает, что контракт говорит об интересе к такому вопросу.
Хранить деньги только в юанях опасно, необходимо диверсифицировать вложения, — отметил доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. Минфин хочет проанализировать существующие возможности для размещения резервов в других дружественных валютах, — считает он.
Кроме того, сейчас растут риски вложения в юань: торговые войны могут ослабить «китайца». Опыт предыдущих лет научил всех, что не стоит сосредотачиваться на одной валюте для безопасности всей экономики, — заявил Алексей Тараповский.
8 апреля Пекин понизил фиксированный курс юаня до 7,20 за доллар — это минимум с сентября 2023 года.
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