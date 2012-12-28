«Лада Калина» снесла забор: водитель госпитализирован

За сутки на дорогах области пострадали два человека.



Днем 8 апреля на улице Советской в Добринке съехал с дороги и снес забор частного дома автомобиль «Лада Калина». Как сообщили в Госавтоинспекции, 59-летний водитель «Калины» не справился с управлением, он получил травмы и был доставлен в больницу.В Липецке на улице Гагарина 29-летний водитель «Исузу», двигаясь задним ходом, наехал на 81-летнюю пенсионерку. Женщина госпитализирована.