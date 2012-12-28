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Происшествия
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сегодня, 08:39
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«Лада Калина» снесла забор: водитель госпитализирован
За сутки на дорогах области пострадали два человека.
В Липецке на улице Гагарина 29-летний водитель «Исузу», двигаясь задним ходом, наехал на 81-летнюю пенсионерку. Женщина госпитализирована.
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