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В мире
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сегодня, 15:03
Китай вводит пошлины в размере 34% на всю продукцию из США
Власти Китая с 10 апреля вводят дополнительные пошлины в размере 34% на всю продукцию, которую импортируют из США.
Уточняется, что данный шаг стал ответом на тарифную политику президента США Дональда Трампа.
«Действия США не соответствуют правилам международной торговли, серьезно подрывают законные права и интересы Китая и являются типичным проявлением одностороннего запугивания», — говорится в заявлении.
Тарифы вводятся в дополнение к действующим пошлинам, уточнило ведомство.
Товарооборот между Китаем и США по итогам 2024 года достиг $688,28 млрд. При этом поставки из США в Китай составили $163,62 млрд - почти в три раза меньше, чем экспорт из КНР в Соединенные Штаты. Китай импортирует из США сельхозпродукцию, микросхемы, машиностроительное оборудование, углеводороды и металлы. США закупают у КНР смартфоны, компьютеры, литийионные батареи, продукцию из пластика, бытовые приборы, обувь, детские игрушки и многое другое.
2 апреля Трамп заявил, что установит минимальную ставку пошлин на импортные товары в размере 10%. Для отдельных государств он определил индивидуальные тарифы. В частности, пошлины на импорт китайских товаров составят 34%.
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