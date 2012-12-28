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сегодня, 15:03

Китай вводит пошлины в размере 34% на всю продукцию из США

Власти Китая с 10 апреля вводят дополнительные пошлины в размере 34% на всю продукцию, которую импортируют из США.

Китайские власти с 10 апреля вводят дополнительные пошлины в размере 34% на всю продукцию, импортируемую из США, — передает ТАСС со ссылкой на комиссию по тарифам Госсовета КНР.

Уточняется, что данный шаг стал ответом на тарифную политику президента США Дональда Трампа.

«Действия США не соответствуют правилам международной торговли, серьезно подрывают законные права и интересы Китая и являются типичным проявлением одностороннего запугивания», — говорится в заявлении.

Тарифы вводятся в дополнение к действующим пошлинам, уточнило ведомство.

Товарооборот между Китаем и США по итогам 2024 года достиг $688,28 млрд. При этом поставки из США в Китай составили $163,62 млрд - почти в три раза меньше, чем экспорт из КНР в Соединенные Штаты. Китай импортирует из США сельхозпродукцию, микросхемы, машиностроительное оборудование, углеводороды и металлы. США закупают у КНР смартфоны, компьютеры, литийионные батареи, продукцию из пластика, бытовые приборы, обувь, детские игрушки и многое другое.

2 апреля Трамп заявил, что установит минимальную ставку пошлин на импортные товары в размере 10%. Для отдельных государств он определил индивидуальные тарифы. В частности, пошлины на импорт китайских товаров составят 34%.
Китай
США
пошлины
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