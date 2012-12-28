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Одинокий мужчина желает познакомиться: подруга по переписке обманула 56-летнего липчанина на 410 000 рублей
Происшествия
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53 минуты назад
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Одинокий мужчина желает познакомиться: подруга по переписке обманула 56-летнего липчанина на 410 000 рублей
Липчанин нашёл на сайте знакомств женщину, и та прислала ему вредоносную ссылку.
А дело было так. Липчанин зашёл на сайт знакомств и списался с понравившейся ему женщиной. Та ответила. Беседа завязалась и новая знакомая предложила мужчине продолжить общение в мессенджере. Он согласился.
Переписка в мессенджере длилась около двух часов. В какой-то момент женщина прислала мужчине ссылку и он по ней перешёл. Телефон липчанина сразу стал вести себя странно — он завис и на него стали приходить какие-то уведомления, которые мужчине не мог открыть и посмотреть.
А когда телефон отвис, выяснилось, что со счёт уже успели списать 410 000 рублей.
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