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275
53 минуты назад
4

Одинокий мужчина желает познакомиться: подруга по переписке обманула 56-летнего липчанина на 410 000 рублей

Липчанин нашёл на сайте знакомств женщину, и та прислала ему вредоносную ссылку.

3 апреля в полицию обратился 56-летний мужчина, который нарвался на мошенников на сайте знакомств. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, чтобы развести мужчину на деньги, им понадобилось всего два часа. После чего липчанин потерял бдительность и перешёл по сомнительной ссылке.

А дело было так. Липчанин зашёл на сайт знакомств и списался с понравившейся ему женщиной. Та ответила. Беседа завязалась и новая знакомая предложила мужчине продолжить общение в мессенджере. Он согласился.

Переписка в мессенджере длилась около двух часов. В какой-то момент женщина прислала мужчине ссылку и он по ней перешёл. Телефон липчанина сразу стал вести себя странно — он завис и на него стали приходить какие-то уведомления, которые мужчине не мог открыть и посмотреть.

А когда телефон отвис, выяснилось, что со счёт уже успели списать 410 000 рублей.
мошенничество
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Город 48
36 минут назад
Приключений хотел? Получил
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Почти реклама
36 минут назад
Покупайте простой кнопочный телефон. Никаких ссылок и никаких сбербанков онлайн. И стоит дёшево. Берегите себя и свои карманы.
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Крылов
38 минут назад
Да уж... Знойная женщина, мечта поэта. Хотя это мог быть и какой-то дедок.
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Баба Нюра
42 минуты назад
Ну а что он хотел, появились женщины исчезли деньги, так всегда было
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