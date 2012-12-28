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В России
19
19 минут назад

Общественная палата не поддержала закон об усыплении бездомных животных

Как отметили представители Общественной палаты, большой процент статистики нападений на людей приходится на четвероногих, которые находятся под присмотром хозяев.

Общественная палата (ОП) России не поддержала законопроект о защите людей от бездомных животных, — передает РИА Новости.

Заключение вынесено на основе общественной экспертизы. Аналитики пришли к выводу, что многие нападения связаны с животными, у которых есть хозяева. Например, в Нижегородской области среди зарегистрированных «покусов» порядка 80% приходится на таких питомцев, в Волгоградской области около 70% нападений связаны с животными на самовыгуле, в Брянской области количество нападений владельческих и безнадзорных животных почти одинаково.

«По мнению общественных экспертов, различия в эффективности системы ОСВВ («Отлов — стерилизация — вакцинация — возврат») и значительный вклад владельческих животных в статистику нападений указывают на необходимость совершенствования действующего регулирования, в том числе усиления мер контроля за такими животными, имеющими владельцев», — говорится в заключении ОП России.

В ОП также призвали усилить ответственность хозяев за самовыгул и обратить внимание на улучшение применения ОСВВ в регионах с учетом успешного опыта ряда субъектов страны. Речь идет о пристройстве животных в новые семьи, помощи приютам и «взаимодействии с добровольческими и волонтерскими организациями».

Экспертная группа считает, что такие практики помогают регулировать численность бездомных животных, исключая необходимость введения предельных сроков содержания и их умерщвления.

В ОП заметили, что предлагаемая норма о гуманном умерщвлении животного, если истек срок содержания в приюте, противоречит правовой позиции Конституционного суда, по которой умерщвление животных без хозяев из-за рационализации (переполненности приютов или бюджетных ограничений) не рассматривают как основание для осуществления такой меры.

Эксперты уверены, что «умерщвление должно соответствовать конституционному характеру гуманистических начал в регулировании обращения с животными».

Законопроект внесла группа депутатов во главе с Ниной Останиной 28 февраля. Инициативу подготовили по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина после инцидента в Сочи: в конце февраля две хаски сорвались с цепи, набросились на девятилетнего ребенка и покусали его за лицо.

Документ спровоцировал негодование у владельцев животных. Глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас заявлял, что предлагаемые нормы не соответствуют постановлению Конституционного суда, вынесенному в июле 2024 года, — усыпление бездомных животных тогда признали исключительной мерой, допустимой только в ряде случаев.

В конце марта рабочая группа Госдумы по доработке законодательства в сфере обращения с бездомными животными одобрила несколько поправок в законопроект, предлагающий разрешить в регионах усыплять отловленных бездомных животных после того, как закончится срок их содержания. Политики также предложили на законодательном уровне ввести запрет на подкармливание бездомных животных.

Одна из поправок была направлена на то, чтобы сделать более обширным перечень оснований для умерщвления отловленных животных в приютах и разрешить их усыпление в том случае, если «животное причинило вред или создает угрозу причинения вреда человеку, имуществу граждан или юрлиц, а также другим животным».

Госдума на пленарном заседании в марте приняла обращение палаты к премьер-министру России Михаилу Мишустину по вопросам, касающимся обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан при обращении с животными. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что Думе необходимо понимать позицию кабмина по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также предлагаемые профильными министерствами решения.
бездомные животные
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