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51 минуту назад

Одной из жертв землетрясения в Мьянме стал учитель математики из РФ

Учитель математики из России погиб при землетрясении в Мьянме.

Россиянин, ставший жертвой землетрясения в Мьянме, оказался учителем математики, — передает Lenta.ru со ссылкой на Telgeram-канал Shot.

По данным канала, он жил в комнате 908-D многоэтажного дома Mandalay Sky Villa в Мандалае. Вместе с ним под завалами здания пропали трое учителей из ЮАР и один из Филиппин.

Россиянин преподавал математику в частной средней школе HCIS, которая часто брала в штат иностранных педагогов. Отмечается, что их зарплата начиналась от 1,5 тысячи долларов в месяц.

Ранее сообщалось, что тело, предположительно, россиянина извлекли из-под завалов в Мандалае. Фрагменты направят в Москву для генетической экспертизы.

28 марта в Мьянме произошло два мощных землетрясения. По последним данным, количество жертв уже превысило 3 тысячи человек. Еще 4,7 тысячи считаются пропавшими без вести.
землетрясение
Мьянма
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