50-летний мужчина нашёл портмоне с 64 000 рублей и теперь может сесть на четыре года

Находку он сделал на глазах знакомого, который предложил вернуть деньги и документы хозяину.

В Становлянском районе направлено в суд уголовное дело 50-летнего мужчины, который нашёл портмоне с деньгами и документами. Теперь его обвиняют даже не в краже, а в грабеже, то есть открытом хищении имущества (по части 1 статьи 161 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, житель села Грунин Воргол Становлянского района нашёл у магазина «Звездочка» портмоне, в котором находились 64 000 рублей, водительское удостоверение, удостоверение тракториста-машиниста и документы на транспорт.Но находку он сделал на глазах своего знакомого, который предложил вернуть деньги и документы хозяину, поскольку тот был им обоим известен, более того, мужчины видели, как тот выронил портмоне, когда садился в автомобиль.Но 50-летний мужчина руководствовался принципом «что упало — то пропало» и не пожелал возвращать найденное. По данным следствия, деньги он присвоил себе, а документы и вовсе выкинул.В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину. Теперь ему грозит до четырёх лет лишения свободы.