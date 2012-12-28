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Происшествия
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сегодня, 16:11
50-летний мужчина нашёл портмоне с 64 000 рублей и теперь может сесть на четыре года
Находку он сделал на глазах знакомого, который предложил вернуть деньги и документы хозяину.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, житель села Грунин Воргол Становлянского района нашёл у магазина «Звездочка» портмоне, в котором находились 64 000 рублей, водительское удостоверение, удостоверение тракториста-машиниста и документы на транспорт.
Но находку он сделал на глазах своего знакомого, который предложил вернуть деньги и документы хозяину, поскольку тот был им обоим известен, более того, мужчины видели, как тот выронил портмоне, когда садился в автомобиль.
Но 50-летний мужчина руководствовался принципом «что упало — то пропало» и не пожелал возвращать найденное. По данным следствия, деньги он присвоил себе, а документы и вовсе выкинул.
В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину. Теперь ему грозит до четырёх лет лишения свободы.
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