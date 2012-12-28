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В России
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сегодня, 11:28

Банки просят Роскомнадзор принять меры против мошенничества с кешбэком

АБР просит создать единую базу данных, куда банки смогут вносить данные о клиентах, уличенных в мошенничестве с кешбэком.

Ассоциация банков России (АБР) направила в Роскомнадзор предложения по противодействию клиентам-фродерам, — передает РБК.

Банки намерены усилить борьбу с клиентами, которые идут на мошеннические схемы ради получения кешбэка, — следует из опубликованных материалов Ассоциации банков России (АБР).

Объединение направило в Роскомнадзор предложения по противодействию таким клиентам-фродерам. Например, участники рынка выступили за создание межбанковской базы данных о таких мошенниках. Банки также призвали Роскомнадзор активнее блокировать статьи и инструкции в интернете, «призывающие к заработку на возврате товара, а также описывающие любые недобросовестные практики по получению бонусов и кешбэка».

Как отмечается в материалах АБР, клиенты-фродеры, которые применяют мошеннические схемы получения кешбэка, переходят из банка в банк — это «бесконечно мигрирующая масса». Каждая кредитная организация самостоятельно выявляет таких недобросовестных лиц, но не может передавать данные о них куда-либо.

«По дропперам (клиенты, через чьи карты происходит незаконное обналичивание или вывод денег) самостоятельное выявление [схемы банком] может закончиться внесением в базу данных МВД», — приводят пример авторы письма АБР в Роскомнадзор. Они интересуются у ведомства, возможно ли прописать в законодательстве о защите персональных данных возможность банков обмениваться между собой информацией о клиентах-фродерах.

В ответе Роскомнадзора на письмо АБР указано, что ведомство готово рассмотреть такие предложения об изменении закона «в пределах компетенции».
кешбэк
мошенничество
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