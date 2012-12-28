В квартире липчанина образовалась плесень: он отсудил у управляющей компании 188 069 рублей

Собственник квартиры выиграл суд с управляющей компанией из-за залития.

Собственник квартиры в многоквартирном жилом доме выиграл суд с управляющей компанией. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в период с ноября 2023 года по январь 2024 года в результате неисполнения управляющей компанией обязанностей по своевременному проведению ремонтных работ и поддержанию общедомового имущества в пригодном для проживании состоянии, были повреждено отделочное покрытие стен дома и у липчанина залило квартиру. В результате образовалась плесень под натяжным потолком и линолеумом.Жилец неоднократно обращался к управляющей компании с требованием о составлении акта залития, но она их игнорировала. Тогда для определения размера ущерба липчанин обратился к независимому оценщику, а после получения заключения независимой экспертизы снова обратился в управляющую компанию с требованием о возмещении в добровольном порядке ущерба и расходов на оплату экспертизы. Эти требования УК также проигнорировала, и жилец пошёл в суд.По итогам рассмотрения гражданского дела судом вынесено решение о взыскании в пользу потребителя в общей сложности 188 069 рублей, в том числе 82 046 рублей — сумма ущерба, 30 000 рублей — компенсация морального вреда, 20 000 рублей — расходы на досудебную оценку, а также 56 023 рублей — штраф за несоблюдение исполнителем в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.Добавим, что за два месяца этого года Управление Роспотребнадзора по Липецкой области в суды по гражданским делам представлено 16 заключений по спорам о защите прав потребителей, связанным с оказанием физкультурно-оздоровительных услуг, финансовых услуг, жилищно-коммунальных услуг, а также с бытовым обслуживанием населения и дистанционной куплей-продажей товаров.