сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: где отпраздновать 8 марта, липчанки назвали самые желанные подарки к празднику
В пятницу чуть ли не во всех учреждениях культуры будут отмечать Международный женский день.
В Липецке немного похолодает, температура днём составит от -2 до -4 градусов. Существенных осадков не предвидится, но на дорогах жизнь будет портить гололедица.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Крылова, 63, 63а;
- ул. Ленина, 42;
- ул. М.И. Неделина, 3а, 10;
- ул. Папина, 4, 4 корп. 1, 6, 8, 17, 17б;
- ул. Салтыкова - Щедрина, 156;
- ул. Студеновская, 4;
- ул. Фрунзе, 32, 34;
- ул. Ю. Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15;
- пр-т Победы, 22.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Б.Хмельницкого, Доватора, Крылова, а также Салтыкова-Щедрина в домах №№ 71 – 188.
Отключение света
С 10:00 до 14:00 электричества не станет:
- ул. Карбышева, 62а;
- Чаплыгинское шоссе, 2.
Пробки
В пятницу после обеда риск застрять в бурном потоке дорожного движения возрастает многократно. Поэтому не пренебрегайте приложением.
Премьера мюзикла
В 18:00 Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) устроит премьерный показ мюзикла «Вестайдская история» (16+).
Музыкальная адаптация классической пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». В самом центре этого индустриального хаоса, среди ржавого металла и колючей проволоки, случается невозможное: встреча Тони и Марии. Их любовь — это не тихая гавань, это бунт. Но убежать из клетки предрассудков так непросто…
К 8 марта
В 15:00 в ДК «Студёновский» (ул. Шкатова, 25) стартует большая программа в честь Международного женского дня (6+).
На главной сцене для гостей выступят местные музыкальные и творческие коллективы. Кроме того, в фойе для желающих будет работать выставка «Цветы» от клуба «Artway». А с 14:00 начнёт работу выставка-ярмарка поделок «Добрых рук мастерство».
Вход свободный.
Гулянья на Сырском
В 18:00 в ДК «Рудничном» (ул. Ударников, 13) начнётся праздничный концерт «Международный женский день» (6+).
Творческие коллективы Дома культуры подготовили трогательные и яркие номера, чтобы подарить вам море улыбок и весеннее настроение.
Джаз
В 14:00 в зале Липецкого областного колледжа искусств им. К.Н. Игумнова (Студенческий городок, 6) порадуют концертом «Весна в ритмах джаза» (16+).
Фото vk.com/public216939029
От студентов специальности «Музыкальное искусство эстрады» и студенческого джазового оркестра.
Ещё концерты
В 17:00 в ДК «Матыра» (ул. Писарева, 16) состоится вечер русского романса «Давайте говорить друг другу комплименты!» (16+). Вход свободный.
В 18:00 в Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) пройдёт праздничный концерт «Мелодии весны и любви» (12+).
Фото vk.com/gdklipetsk
В 17:00 в Детской школе искусств №1 им. М.И.Глинки состоится концерт преподавателей, посвященный Международному женскому дню (0+).
В 17:30 концерт в честь 8 марта состоится в Детской музыкальной школе №8 (15 микрорайон, 5/2 (6+); в 18:00 – в Детской школе искусств №3 (пр-т Мира, 15а) концерт «Музыка весны» (6+).
Активное долголетие
В 11:00 в ФОК «Ссёлки» (ул. Сокольская, 5а) ждут желающих на занятие по гимнастике «Долголетие в движении» (18+).
Рекомендовано с 50 лет. Поскольку, урок состоится в канун праздника, то после окончания его гармонично дополнит торжественное чаепитие.
Продлить выходные
16% липчан рассказали в опросе SuperJob, что планируют продлить выходные к 8 марта дополнительными отгулами. Т.е. праздновать на всю катушку будет каждый шестой работающий земляк.
61% респондентов с недоумением отнеслись к этой идее. Чаще других брать доволнительные выходные намерена молодёжь до 35 лет – 18%, а также граждане с доходом от 80 до 150 тысяч рублей в месяц – 20%.
Любопытно, что в прошлом году, когда женский день выпадал на субботу, а выходной переносили на июнь, продлевать отдых собирались лишь 8%. Вероятно двукратный рост желающий связан с более удачным расположением праздника и возможностью получить полноценные длинные выходные.
Подари мне, подари…
26% липчанок в опросе SuperJob назвали самым желанным подарком к Международному женскому дню путешествие. 20% хотели бы получить деньги.
А 13% женщин признались, что чаще всего остаются без подарка на 8 Марта.
Дорогие липчане! Готовимся к Международному женскому дню и длинным выходным!
