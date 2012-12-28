Сегодня в Липецке: где отпраздновать 8 марта, липчанки назвали самые желанные подарки к празднику

В пятницу чуть ли не во всех учреждениях культуры будут отмечать Международный женский день.

В Липецке немного похолодает, температура днём составит от -2 до -4 градусов. Существенных осадков не предвидится, но на дорогах жизнь будет портить гололедица.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:





- пр-т Победы, 22.









- Чаплыгинское шоссе, 2.









В 18:00 Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) устроит премьерный показ мюзикла «Вестайдская история» (16+).









В 15:00 в ДК «Студёновский» (ул. Шкатова, 25) стартует большая программа в честь Международного женского дня (6+).









В 14:00 в зале Липецкого областного колледжа искусств им. К.Н. Игумнова (Студенческий городок, 6) порадуют концертом «Весна в ритмах джаза» (16+).









Фото vk.com/public216939029

В 18:00 в Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) пройдёт праздничный концерт «Мелодии весны и любви» (12+).









Фото vk.com/gdklipetsk

В 11:00 в ФОК «Ссёлки» (ул. Сокольская, 5а) ждут желающих на занятие по гимнастике «Долголетие в движении» (18+).









16% липчан рассказали в опросе SuperJob, что планируют продлить выходные к 8 марта дополнительными отгулами. Т.е. праздновать на всю катушку будет каждый шестой работающий земляк.









26% липчанок в опросе SuperJob назвали самым желанным подарком к Международному женскому дню путешествие. 20% хотели бы получить деньги.













- ул. Доватора, 2, 4, 4/1, 6, 8, 10а, 10б, 12б, 12б/1, 12, 12а, 12а/2, 12а/3, 14, 14/1, 14а корп. 1, 14а корп. 3, 14б, 14б стр. 1, 16, 16а, 18, 59, 61, 61а;- ул. Крылова, 63, 63а;- ул. Ленина, 42;- ул. М.И. Неделина, 3а, 10;- ул. Папина, 4, 4 корп. 1, 6, 8, 17, 17б;- ул. Салтыкова - Щедрина, 156;- ул. Студеновская, 4;- ул. Фрунзе, 32, 34;- ул. Ю. Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15;В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Б.Хмельницкого, Доватора, Крылова, а также Салтыкова-Щедрина в домах №№ 71 – 188.С 10:00 до 14:00 электричества не станет:- ул. Карбышева, 62а;В пятницу после обеда риск застрять в бурном потоке дорожного движения возрастает многократно. Поэтому не пренебрегайте приложением.Музыкальная адаптация классической пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». В самом центре этого индустриального хаоса, среди ржавого металла и колючей проволоки, случается невозможное: встреча Тони и Марии. Их любовь — это не тихая гавань, это бунт. Но убежать из клетки предрассудков так непросто…На главной сцене для гостей выступят местные музыкальные и творческие коллективы. Кроме того, в фойе для желающих будет работать выставка «Цветы» от клуба «Artway». А с 14:00 начнёт работу выставка-ярмарка поделок «Добрых рук мастерство».Вход свободный.В 18:00 в ДК «Рудничном» (ул. Ударников, 13) начнётся праздничный концерт «Международный женский день»Творческие коллективы Дома культуры подготовили трогательные и яркие номера, чтобы подарить вам море улыбок и весеннее настроение.От студентов специальности «Музыкальное искусство эстрады» и студенческого джазового оркестра.В 17:00 в ДК «Матыра» (ул. Писарева, 16) состоится вечер русского романса «Давайте говорить друг другу комплименты!»Вход свободный.В 17:00 в Детской школе искусств №1 им. М.И.Глинки состоится концерт преподавателей, посвященный Международному женскому днюВ 17:30 концерт в честь 8 марта состоится в Детской музыкальной школе №8 (15 микрорайон, 5/2; в 18:00 – в Детской школе искусств №3 (пр-т Мира, 15а) концерт «Музыка весны»Рекомендовано с 50 лет. Поскольку, урок состоится в канун праздника, то после окончания его гармонично дополнит торжественное чаепитие.61% респондентов с недоумением отнеслись к этой идее. Чаще других брать доволнительные выходные намерена молодёжь до 35 лет – 18%, а также граждане с доходом от 80 до 150 тысяч рублей в месяц – 20%.Любопытно, что в прошлом году, когда женский день выпадал на субботу, а выходной переносили на июнь, продлевать отдых собирались лишь 8%. Вероятно двукратный рост желающий связан с более удачным расположением праздника и возможностью получить полноценные длинные выходные.Билеты в театр, кино или музей порадовали бы 7% женщин. Подарочные сертификаты оказались на четвертом месте – 6%, на пятом — парфюмерия и косметика – 5%. По 3% голосов набрали смартфоны и гаджеты, украшения и часы, бытовая техника, а также сертификаты на обучение. Одежду, обувь или меха хотели бы получить 2% участниц опроса, столько же — деликатесы и сладости, товары для хобби и книги.А 13% женщин признались, что чаще всего остаются без подарка на 8 Марта.