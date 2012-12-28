Все новости
Общество
92
сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: где отпраздновать 8 марта, липчанки назвали самые желанные подарки к празднику

В пятницу чуть ли не во всех учреждениях культуры будут отмечать Международный женский день.

Гололедица

В Липецке немного похолодает, температура днём составит от -2 до -4 градусов. Существенных осадков не предвидится, но на дорогах жизнь будет портить гололедица.

0J2A8668.JPG

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Доватора, 2, 4, 4/1, 6, 8, 10а, 10б, 12б, 12б/1, 12, 12а, 12а/2, 12а/3, 14, 14/1, 14а корп. 1, 14а корп. 3, 14б, 14б стр. 1, 16, 16а, 18, 59, 61, 61а;
- ул. Крылова, 63, 63а;
- ул. Ленина, 42;
- ул. М.И. Неделина, 3а, 10;
- ул. Папина, 4, 4 корп. 1, 6, 8, 17, 17б;
- ул. Салтыкова - Щедрина, 156;
- ул. Студеновская, 4;
- ул. Фрунзе, 32, 34;
- ул. Ю. Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15;
- пр-т Победы, 22.

167.jpg

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Б.Хмельницкого, Доватора, Крылова, а также Салтыкова-Щедрина в домах №№ 71 – 188.

Отключение света

С 10:00 до 14:00 электричества не станет:

- ул. Карбышева, 62а;
- Чаплыгинское шоссе, 2.

p7697w92ehzh1p5d0zc9w3elowpkmm0z.jpg

Пробки

В пятницу после обеда риск застрять в бурном потоке дорожного движения возрастает многократно. Поэтому не пренебрегайте приложением.


Премьера мюзикла

В 18:00 Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) устроит премьерный показ мюзикла «Вестайдская история» (16+).

023rnfitcjcazdz6zvxxfsvf5guaww7i.jpg

Музыкальная адаптация классической пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». В самом центре этого индустриального хаоса, среди ржавого металла и колючей проволоки, случается невозможное: встреча Тони и Марии. Их любовь — это не тихая гавань, это бунт. Но убежать из клетки предрассудков так непросто…

К 8 марта

В 15:00 в ДК «Студёновский» (ул. Шкатова, 25) стартует большая программа в честь Международного женского дня (6+).

DSC_1534.JPG

На главной сцене для гостей выступят местные музыкальные и творческие коллективы. Кроме того, в фойе для желающих будет работать выставка «Цветы» от клуба «Artway». А с 14:00 начнёт работу выставка-ярмарка поделок «Добрых рук мастерство».

Вход свободный.

Гулянья на Сырском

В 18:00 в ДК «Рудничном» (ул. Ударников, 13) начнётся праздничный концерт «Международный женский день» (6+).

Творческие коллективы Дома культуры подготовили трогательные и яркие номера, чтобы подарить вам море улыбок и весеннее настроение.

Джаз

В 14:00 в зале Липецкого областного колледжа искусств им. К.Н. Игумнова (Студенческий городок, 6) порадуют концертом «Весна в ритмах джаза» (16+).

PT5ABsn3VXFRTIEupctbDW2fINDe1Xn_b55ad_JH4E8awAfEI8a0g_kFw7U6ni86KIpK-CJHPi8fez9cdK8fu4ie.jpg

Фото vk.com/public216939029

От студентов специальности «Музыкальное искусство эстрады» и студенческого джазового оркестра.

Ещё концерты

В 17:00 в ДК «Матыра» (ул. Писарева, 16) состоится вечер русского романса «Давайте говорить друг другу комплименты!» (16+). Вход свободный.

В 18:00 в Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) пройдёт праздничный концерт «Мелодии весны и любви» (12+).

1S986Km6KjwkvDe9Q0sM1bU9YvNeaTSJKWniQLRvL9ln9rfRlnd2tGjkd7Cu5uySGmxcFvoAfmHXZC6nQYfMkVNE.jpg

Фото vk.com/gdklipetsk

В 17:00 в Детской школе искусств №1 им. М.И.Глинки состоится концерт преподавателей, посвященный Международному женскому дню (0+).

В 17:30 концерт в честь 8 марта состоится в Детской музыкальной школе №8 (15 микрорайон, 5/2 (6+); в 18:00 – в Детской школе искусств №3 (пр-т Мира, 15а) концерт «Музыка весны» (6+).

Активное долголетие

В 11:00 в ФОК «Ссёлки» (ул. Сокольская, 5а) ждут желающих на занятие по гимнастике «Долголетие в движении» (18+).

p57lz7d171kwtf4c0ykfbqe1glwbe4va.jpg

Рекомендовано с 50 лет. Поскольку, урок состоится в канун праздника, то после окончания его гармонично дополнит торжественное чаепитие.

Продлить выходные

16% липчан рассказали в опросе SuperJob, что планируют продлить выходные к 8 марта дополнительными отгулами. Т.е. праздновать на всю катушку будет каждый шестой работающий земляк.

_A10710812.jpg

61% респондентов с недоумением отнеслись к этой идее. Чаще других брать доволнительные выходные намерена молодёжь до 35 лет – 18%, а также граждане с доходом от 80 до 150 тысяч рублей в месяц – 20%.

Любопытно, что в прошлом году, когда женский день выпадал на субботу, а выходной переносили на июнь, продлевать отдых собирались лишь 8%. Вероятно двукратный рост желающий связан с более удачным расположением праздника и возможностью получить полноценные длинные выходные.

Подари мне, подари…

26% липчанок в опросе SuperJob назвали самым желанным подарком к Международному женскому дню путешествие. 20% хотели бы получить деньги.

0J2A6788.JPG

Билеты в театр, кино или музей порадовали бы 7% женщин. Подарочные сертификаты оказались на четвертом месте – 6%, на пятом — парфюмерия и косметика – 5%. По 3% голосов набрали смартфоны и гаджеты, украшения и часы, бытовая техника, а также сертификаты на обучение. Одежду, обувь или меха хотели бы получить 2% участниц опроса, столько же — деликатесы и сладости, товары для хобби и книги.

А 13% женщин признались, что чаще всего остаются без подарка на 8 Марта.

Дорогие липчане! Готовимся к Международному женскому дню и длинным выходным! Но не забываем поглядывать в ленту новостей GOROD48 . У нас вы всегда найдёте всё самое необходимое, интересное и полезное. Мы работаем с душой и только для вас. Ждём на наших информационных страницах снова и снова. До встречи!
