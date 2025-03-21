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В России
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сегодня, 11:23
Доходы бюджета РФ от продажи конфискованного имущества превысили план
Доходы федерального бюджета от реализации конфискованного имущества, а также активов, обращенных в собственность государства на основании решений судов по уголовным делам, в 2024 году превысили запланированные 80,8 млрд и составили 114,4 млрд рублей.
Такие данные приводятся в оперативном докладе Счетной палаты об исполнении бюджета в 2024 году. Это выше плана, заложенного в проект бюджета, — по этой статье ожидались поступления в размере 80,8 млрд рублей в прошлом году и 81,45 млрд рублей в текущем году. При этом, по данным Счетной палаты, в 2023 году по этой статье поступлений не было.
В федеральный бюджет зачисляется 100% средств от реализации конфискованного имущества, а также активов, обращенных в собственность государства на основании решений судов по уголовным делам. Кроме того, с июля 2024 года доходы от продажи имущества коррупционеров зачисляются в федеральный бюджет, а не в бюджет Соцфонда, как это было ранее (с 2018 года эти средства направлялись в бюджет Пенсионного, а затем Социального фонда). Именно с этими законодательными изменениями Счетная палата связывает увеличение поступлений по статье. Код бюджетной классификации по доходам от реализации конфискованного имущества был введен приказом Минфина только в ноябре 2024 года, поэтому доходов по этой статье в 2023 году не было, — рассказал представитель пресс-службы Счетной палаты.
Ранее Совет Федерации одобрил закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. Соответствующие поправки были внесены в статью 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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