Доходы бюджета РФ от продажи конфискованного имущества превысили план

Доходы федерального бюджета от реализации конфискованного имущества, а также активов, обращенных в собственность государства на основании решений судов по уголовным делам, в 2024 году превысили запланированные 80,8 млрд и составили 114,4 млрд рублей.