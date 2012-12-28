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В России
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сегодня, 12:38
В Руспродсоюзе заявили о подорожании минимальной продуктовой корзины на 1,9%
Цена минимальной продуктовой корзины на человека составляет в среднем 7326,3 руб.
«Стоимость месячной корзины продуктов для россиян выросла на 1,9% с начала года. Набор питания на одного человека сегодня в среднем обойдется в 7 326,3 рубля», — рассказали в ассоциации.
Уточняется, что в расчеты вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.
Выше всего стоимость продуктовой корзины на Чукотке - 16 690,8 рубля и в Магаданской области — 11 987,2 рубля, дешевле всего корзина в Мордовии - 6 062,6 рубля и в Пензенской области — 6 283 рубля.
Стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составляет 8 759,1 рубля, в Санкт-Петербурге - 8 563,2 рубля, в Московской области - в среднем 7 694,2 рубля, в Ленинградской области - 8 331,3 рубля, в Калининградской области — 8 102 рубля, в Татарстане — 6 428 рубля, в Омской области — 6 420,2 рубля, в Хабаровском крае — 9 527,6 рубля.
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