Липецкая вечЁрка: забеременевшая от отца девочка, котлован на площади Победы и спасение рыбака
Липецкая вечЁрка: забеременевшая от отца девочка, котлован на площади Победы и спасение рыбака
Общество
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сегодня, 09:00
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Выходные в Липецке: тепло отступает, бразильский джаз, пробуждение женственности
Рассказываем о самых интересных мероприятиях, которые ждут липчан в ближайшие два дня.
Начинаем, как обычно – с прекрасной музыки. Сегодня своё творчество читателям GOROD48 продемонстрирует Елена Насонова.
Многим она известная, как преподаватель ЛГПУ, при этом Елена – очень музыкальный человек. В ей исполнении знакомые хиты Аллегровой, Ваенги, Успенской зазвучали по-новому, словно старые друзья, которых вы встретили после долгой разлуки. Снято на концерте-квартирнике в АРТ-пространстве «Модное место» 21 февраля этого года. Видео Аркадия Свиридова.
Тепло отступило
Увы, но на выходных ни о каких температурных рекордах и столбике выше 15 градусов речи уже не будет. В Липецке резко похолодает, точнее – температура вернётся к климатической норме. В субботу будет 7-9 градусов, а в воскресенье – уже 3-5 градусов тепла. В первый день пройдёт дождь, а на следующий к дождю местами может примешаться и мокрый снег.
Отключение воды
С отключением холодной воды на выходных столкнутся лишь три дома, да и то лишь 15 марта с 10:00 и до окончания ремонтных работ. Речь идёт о домах на улицах Доватора, 16а; Папина, 4а, 4б.
Плановых отключений электричества не предвидится.
К 340-летию композитора
Мощный концерт приготовили в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) в субботу, 15 марта в 17:00. Он называется «Кофейная кантата» и посвящён 340-летию со дня рождения великого композитора Иоганна Себестьяна Баха (12+).
Симфонический оркестр Липецкой филармонии (главный̆ дирижер — Михаил Мясников) исполнит одни из самых известных произведений гения: Сюиту №3; концерт для клавира с оркестром ре мажор; Кофейную кантату.
Бразильский джаз
А 16 марта в 17:00 в «Унионе» выступит столичная группы «Esh», одна из немногих в нашей стране представительниц бразильского джаза (или «самба-джаза») (12+).
Здесь и вверху фото vk.com/eshsambajazz
В состав коллектива входят Анна Клесун (вокал), Юрий Севастьянов (саксофон), Игорь Надеждин (рояль), Григорий Зайцев (контрабас), Ильдар Нафигов (барабаны). За 20 лет своей деятельности коллектив сумел предложить собственное видение сложного и многогранного жанра. Концерт «Эш» — это возможность почувствовать душу Бразилии в самом сердце России, да ещё в теплой атмосфере Липецкой филармонии.
«Мамина весна»
Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) приглашает 15 марта в 14:00 на концерт «Мамина весна» (0+).
Выступают воспитанники знаменитого ансамбля «Родничок», которые посвящают концерт всем мамам, бабушками, сёстрам и тем, кто рад встрече с весной, теплом, улыбкой и детским танцем. В программе - русские танцы и танцы народов мира. Впервые на сцену выйдут самые маленькие артисты с весёлой постановкой «Кошки-мышки».
А еще для вас выступят участники студии ансамбля народного танца «Раздолье» имени В. Шелякина, театральной студии «Маленькие роли» и солисты студии эстрадного вокала «Остров детства».
Памяти Акиро Куросавы
На следующий день – 16 марта в 17:00 на втором этаже ОЦКНТ пройдёт заседание знаменитого липецкого киноклуба «Ностальгия». На этот раз оно будет посвящено 115-летию со дня рождения гениального японского режиссёра и киносценариста Акиро Куросавы (1910 – 1998). В воскресенье смотреть будут фильм «Пьяный ангел». Япония, 1948. Триллер, мелодрама (16+).
Кадр из фильма
В нищем и грязном районе, в унылом бараке, превращенном в больничку, ведет прием пациентов врач. Однажды к нему обращается за помощью молодой хулиган, раненный в драке с местными гангстерами. Врач обнаруживает у своего непокорного пациента туберкулез. И постепенно, стараясь завоевать доверие, задобрить злобного парня, привязывается к нему, старается не только вылечить, но и спасти его от одиночества, отчаяния, пьянства. Когда вновь появляются гангстеры, «Пьяный ангел», не желая подчиниться законам преступного мира, бросается на защиту наивной и доверчивой медсестры.
«12 любящих сердец»
Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) 15 марта представит спектакль «12 любящих сердец и ещё...» (16+). Начало в 14:00 и в 18:00.
Шестнадцать реприз по комедийным новеллам Аркадия Аверченко никого не оставят равнодушным. Гротеск, калейдоскоп смешных и невообразимых историй. Пластика, танцы, песни на сцене и гомерический хохот в зале!
16 марта в 18:00 на сцене старых добрый «Бабий бунт» по рассказу М. Шолохова (12+) о том, как покинули женщины хутор и начали казаки сами вести домашнее хозяйство, да только взвыли от жизни такой.
Том Сойер и Евгений Онегин
Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого 15 марта в 11600 покажет детский спектакль «Приключения Тома Сойера» (6+), а вечером того же дня в 18:00 – пушкинского «Евгения Онегина» (12+).
Формула юмора
Достойное мероприятие пройдёт 16 марта в 13:00 в Библиотеке национальных культур (ул. Московская, 117). В 13:00 в рамках лектория «Таланты и поклонники» состоится разговор «Формула юмора Григория Горина» (12+).
Приближается 85-летия со дня рождения знаменитого юмориста или, как он сам себя зазывал, врача, который предпочёл литературу. В программу включён просмотр фрагментов из кинолент по его сценариям, отрывков из знаменитой телепередачи «Вокруг света», а ещё - викторина, основанная на известных цитатах из его произведений.
Концерт и вернисаж
15 марта в 16:00 в большом зале Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнецная,2) вас ждут сразу два события - вечер русского романса и вернисаж (12+).
Фото vk.com/lib48ru
Сначала певица Ольга Астахова под звуки рояля оживит для вас старинные русские романсы Глинки, Алябьева, Обухова, Варламова и других неподражаемых композиторов XIX века, а также известные романсы из кинолент XX столетия. В антракте вы сможете познакомиться с первой персональной выставкой картин Ольги Астаховой под символичным названием «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!».
Мастер-класс от визажиста
А 16 марта в 11:00 в ЛОУНБ пройдёт мероприятие «Пробуждение женственности» (12+).
Вход свободный.
Блесни талантом
Отличным завершением выходных может стать мероприятие 16 марта в 17:00 в АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а). Для всех желающих будет работать «Открытый микрофон. Левитов ждёт» (18+).
Все желающие смогут прочитать стихи собственного сочинения и исполнять свои песни в тёплой душевной атмосфере.
Вход свободный.
Дорогие липчане! Пусть на улице и немного похолодало, но весенние выходные всю равно не потеряют своё особое очарование. Наслаждайтесь солнцем, робким теплом, пробуждением природы и собственной двухдневной свободой. Но не забывайте и о новостях. Новости даже в выходные дни вы всегда сможете найти на GOROD48. Мы работаем 24/7, поэтому у нас вы всегда можете узнавать самые свежие новости региона и страны и не снимете ни на день руку с пульса событий. Ждём вас снова и снова.
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