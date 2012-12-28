Выходные в Липецке: тепло отступает, бразильский джаз, пробуждение женственности

Рассказываем о самых интересных мероприятиях, которые ждут липчан в ближайшие два дня.

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Увы, но на выходных ни о каких температурных рекордах и столбике выше 15 градусов речи уже не будет. В Липецке резко похолодает, точнее – температура вернётся к климатической норме. В субботу будет 7-9 градусов, а в воскресенье – уже 3-5 градусов тепла. В первый день пройдёт дождь, а на следующий к дождю местами может примешаться и мокрый снег.











С отключением холодной воды на выходных столкнутся лишь три дома, да и то лишь 15 марта с 10:00 и до окончания ремонтных работ. Речь идёт о домах на улицах Доватора, 16а; Папина, 4а, 4б.











Мощный концерт приготовили в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) в субботу, 15 марта в 17:00. Он называется «Кофейная кантата» и посвящён 340-летию со дня рождения великого композитора Иоганна Себестьяна Баха (12+).









А 16 марта в 17:00 в «Унионе» выступит столичная группы «Esh», одна из немногих в нашей стране представительниц бразильского джаза (или «самба-джаза») (12+).















Здесь и вверху фото vk.com/eshsambajazz

Выступают воспитанники знаменитого ансамбля «Родничок», которые посвящают концерт всем мамам, бабушками, сёстрам и тем, кто рад встрече с весной, теплом, улыбкой и детским танцем. В программе - русские танцы и танцы народов мира. Впервые на сцену выйдут самые маленькие артисты с весёлой постановкой «Кошки-мышки».









Памяти Акиро Куросавы





На следующий день – 16 марта в 17:00 на втором этаже ОЦКНТ пройдёт заседание знаменитого липецкого киноклуба «Ностальгия». На этот раз оно будет посвящено 115-летию со дня рождения гениального японского режиссёра и киносценариста Акиро Куросавы (1910 – 1998). В воскресенье смотреть будут фильм «Пьяный ангел». Япония, 1948. Триллер, мелодрама (16+).













Кадр из фильма

Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) 15 марта представит спектакль «12 любящих сердец и ещё...» (16+). Начало в 14:00 и в 18:00.





Шестнадцать реприз по комедийным новеллам Аркадия Аверченко никого не оставят равнодушным. Гротеск, калейдоскоп смешных и невообразимых историй. Пластика, танцы, песни на сцене и гомерический хохот в зале!









Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого 15 марта в 11600 покажет детский спектакль «Приключения Тома Сойера» (6+), а вечером того же дня в 18:00 – пушкинского «Евгения Онегина» (12+).















Достойное мероприятие пройдёт 16 марта в 13:00 в Библиотеке национальных культур (ул. Московская, 117). В 13:00 в рамках лектория «Таланты и поклонники» состоится разговор «Формула юмора Григория Горина» (12+).









15 марта в 16:00 в большом зале Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнецная,2) вас ждут сразу два события - вечер русского романса и вернисаж (12+).















Фото vk.com/lib48ru





Сначала певица Ольга Астахова под звуки рояля оживит для вас старинные русские романсы Глинки, Алябьева, Обухова, Варламова и других неподражаемых композиторов XIX века, а также известные романсы из кинолент XX столетия. В антракте вы сможете познакомиться с первой персональной выставкой картин Ольги Астаховой под символичным названием «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!».

А 16 марта в 11:00 в ЛОУНБ пройдёт мероприятие «Пробуждение женственности» (12+).



















Вход свободный.

Отличным завершением выходных может стать мероприятие 16 марта в 17:00 в АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а). Для всех желающих будет работать «Открытый микрофон. Левитов ждёт» (18+).









Начинаем, как обычно – с прекрасной музыки. Сегодня своё творчество читателям GOROD48 продемонстрирует Елена Насонова.Многим она известная, как преподаватель ЛГПУ, при этом Елена – очень музыкальный человек. В ей исполнении знакомые хиты Аллегровой, Ваенги, Успенской зазвучали по-новому, словно старые друзья, которых вы встретили после долгой разлуки. Снято на концерте-квартирнике в АРТ-пространстве «Модное место» 21 февраля этого года. Видео Аркадия Свиридова.Плановых отключений электричества не предвидится.Симфонический оркестр Липецкой филармонии (главный̆ дирижер — Михаил Мясников) исполнит одни из самых известных произведений гения: Сюиту №3; концерт для клавира с оркестром ре мажор; Кофейную кантату.В состав коллектива входят Анна Клесун (вокал), Юрий Севастьянов (саксофон), Игорь Надеждин (рояль), Григорий Зайцев (контрабас), Ильдар Нафигов (барабаны). За 20 лет своей деятельности коллектив сумел предложить собственное видение сложного и многогранного жанра. Концерт «Эш» — это возможность почувствовать душу Бразилии в самом сердце России, да ещё в теплой атмосфере Липецкой филармонии.Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) приглашает 15 марта в 14:00 на концерт «Мамина весна»А еще для вас выступят участники студии ансамбля народного танца «Раздолье» имени В. Шелякина, театральной студии «Маленькие роли» и солисты студии эстрадного вокала «Остров детства».В нищем и грязном районе, в унылом бараке, превращенном в больничку, ведет прием пациентов врач. Однажды к нему обращается за помощью молодой хулиган, раненный в драке с местными гангстерами. Врач обнаруживает у своего непокорного пациента туберкулез. И постепенно, стараясь завоевать доверие, задобрить злобного парня, привязывается к нему, старается не только вылечить, но и спасти его от одиночества, отчаяния, пьянства. Когда вновь появляются гангстеры, «Пьяный ангел», не желая подчиниться законам преступного мира, бросается на защиту наивной и доверчивой медсестры.16 марта в 18:00 на сцене старых добрый «Бабий бунт» по рассказу М. Шолоховао том, как покинули женщины хутор и начали казаки сами вести домашнее хозяйство, да только взвыли от жизни такой.16 марта на сцене дважды в 14:00 и в 18:00 будет представлен спектакль «Ученик колдуна» (16+) - о юноше, попавшем в обучение к могущественному магу и пытающимся разорвать узы из-за любви.Приближается 85-летия со дня рождения знаменитого юмориста или, как он сам себя зазывал, врача, который предпочёл литературу. В программу включён просмотр фрагментов из кинолент по его сценариям, отрывков из знаменитой телепередачи «Вокруг света», а ещё - викторина, основанная на известных цитатах из его произведений.Под руководством Елены Двуреченской милые дамы смогут освоить практики, направленные на раскрытие женственности. Кроме того, вас ждет мастер-класс от визажиста Анастасии Епифанцевой, где вы откроете для себя секреты актуальных весенних тенденций в макияже.Все желающие смогут прочитать стихи собственного сочинения и исполнять свои песни в тёплой душевной атмосфере.Вход свободный.