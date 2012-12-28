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3941
сегодня, 15:46
21

У строящегося ЖК «Турист» в яму провалился автомобиль с номерами серии «А»

Сегодня на улице Карла Маркса, рядом со строящимся ЖК «Турист», автомобиль колесом провалился в яму. Судя по номерам, в которых присутствуют три буквы «А», машина может принадлежать органам власти.


В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что ДТП не зарегистрировалось.

По правилам, если автомобиль во время движения попадает в яму — происшествие считается дорожно транспортным. В таком случае надо на место вызывать сотрудников Госавтоинспекции, которые задокументируют ДТП. Позже владелец автомобиля может обратиться к балансодержателю дороги за возмещением ущерба.

Стоит добавить, что в месте, где провалилась машина, несколько месяцев назад энергетики меняли трубы.
автомобиль
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Комментарии (21)

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Как гость
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Сначала новые
То есть
37 минут назад
Всё таки стройка идёт , МОЛОДЦЫ ВЛАСТИ
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Гость
50 минут назад
Знак свыше ... Бога побойтесь, нет там места , если серьёзно вы хоть хоть проведите я, не знаю , что там делают .. Но точно уверен , внизине строить нельзя
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Нет повода
32 минуты назад
Не переживайте, обычные люди там все-равно жилье не купят.
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горожанин
сегодня, 20:36
посмотрите на город.почему все как после землятресения.
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Ясно же
6 минут назад
чтоб враг не прошел.
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А может
сегодня, 20:32
Это знак свыше - не надо испытывать судьбу. Оставьте в покое эту территорию. Устройте пешеходную зону - отдайте её краеведам , ведь нашли там исторические фудаменты заводов.
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Сергей
сегодня, 19:11
На Нлмк, у подземного перехода, писали (провалился, на советской, тоже, провалился) Весна идёт, весне дорогу...
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Антонина
сегодня, 19:07
Молодцы, знак ремонтные работы, знаки повесили... Кто кого пропускает, (кто , установил? Кто проверил?) разбирайтесь.
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Антон
сегодня, 19:03
А, могли, попасть и водители, с регистратором,им бы точно ничего не возместят а этому оленю , (куда, и зачем ехал, пусть проверят) (может по своим делам)...
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....
34 минуты назад
Ехал квартиру выбирать.
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Олег
сегодня, 18:57
Может, органы, которые работают ,не в связке с головой, обратят внимание на проблемы в городе... А если , провалится, обыкновенный, человек на своём кредитном авто.. Понятно, это провалившейся корыто , восстановят, за бюджетные деньги.
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Гость
сегодня, 17:22
У РВК после их засыпок и выстоновления все дороги такие. Только власти и смотритель этого не замечают.
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Обозреватель Бовин
сегодня, 16:33
Так, А упало, Б пропало, кто остался на трубе?
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Обозреватель неБовин
сегодня, 16:49
"Г" осталось на трубе
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