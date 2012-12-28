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Происшествия
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сегодня, 15:46
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У строящегося ЖК «Турист» в яму провалился автомобиль с номерами серии «А»
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что ДТП не зарегистрировалось.
По правилам, если автомобиль во время движения попадает в яму — происшествие считается дорожно транспортным. В таком случае надо на место вызывать сотрудников Госавтоинспекции, которые задокументируют ДТП. Позже владелец автомобиля может обратиться к балансодержателю дороги за возмещением ущерба.
Стоит добавить, что в месте, где провалилась машина, несколько месяцев назад энергетики меняли трубы.
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