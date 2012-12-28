Данковчанин отчитался по соцконтракту подложными документами

И теперь его будут судить по обвинению в мошенничестве.

В Данковском районе возбуждено уголовное дело о мошенничестве группой лиц по предварительному сговору (по части третьей 159 УК РФ) в отношении получателя средств по соцконтракту.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, у обвиняемого был грузовичок и он якобы собирался установить на нём холодильное оборудование и начать перевозить продукты. Но по факту новое дело было открыто только на бумаге.По данным следствия, житель Данковского района и другие помогавшие ему неустановленные лица похитили 350 000 рублей, выделенные Центром социальной защиты населения Липецкой области, а для отчётности по контракту были представлены подложные документы, подтверждающие целевое использование полученных средств.