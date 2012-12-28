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Жильцы общежития пожаловались на трупный запах: в комнате нашли тело 28-летнего мужчины
Происшествия
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сегодня, 14:47
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Данковчанин отчитался по соцконтракту подложными документами
И теперь его будут судить по обвинению в мошенничестве.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, у обвиняемого был грузовичок и он якобы собирался установить на нём холодильное оборудование и начать перевозить продукты. Но по факту новое дело было открыто только на бумаге.
По данным следствия, житель Данковского района и другие помогавшие ему неустановленные лица похитили 350 000 рублей, выделенные Центром социальной защиты населения Липецкой области, а для отчётности по контракту были представлены подложные документы, подтверждающие целевое использование полученных средств.
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