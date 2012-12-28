Жильцы общежития пожаловались на трупный запах: в комнате нашли тело 28-летнего мужчины
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Жильцы общежития пожаловались на трупный запах: в комнате нашли тело 28-летнего мужчины
Происшествия
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сегодня, 11:35
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Усманца обманули на 40 000 рублей под предолгом замены и опломбирования счётчика
А в Задонском районе две женщины перевели мошенникам по 115 000 рублей, желая заработать на бирже.
— Мужчине позвонил «сотрудник Электросетей», и под предлогом замены и опломбирования счётчика пенсионер лишился 40 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
У 37-летней женщины в мессенджере попросила деньги в долг знакомая. Она перевела ей 22 000 рублей, но оказалось, что аккаунт был взломан, а писали мошенники.
В Задонском районе две женщины — 72-летняя и 73-летняя решили заработать на бирже. Они перевели мошенникам по 115 000 рублей каждая.
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