Усманца обманули на 40 000 рублей под предолгом замены и опломбирования счётчика

А в Задонском районе две женщины перевели мошенникам по 115 000 рублей, желая заработать на бирже.

6 марта в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 76-летний житель Усманского района.— Мужчине позвонил «сотрудник Электросетей», и под предлогом замены и опломбирования счётчика пенсионер лишился 40 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.У 37-летней женщины в мессенджере попросила деньги в долг знакомая. Она перевела ей 22 000 рублей, но оказалось, что аккаунт был взломан, а писали мошенники.В Задонском районе две женщины — 72-летняя и 73-летняя решили заработать на бирже. Они перевели мошенникам по 115 000 рублей каждая.