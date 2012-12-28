40-летний липчанин перевёл мошенникам из «пенсионного отдела» почти три миллиона рублей
Липецкая вечЁрка: из молодежной политики в спорт, кто испортил город и погодный подарок к 8 Марта
Межрегиональную группировку, в которую входили и липчане, судят за организацию азартных игр
Общество
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вчера, 20:25
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Липецкая вечЁрка: из молодежной политики в спорт, кто испортил город и погодный подарок к 8 Марта
Сегодня, 5 марта, первый день работы Ксении Казаковой на посту начальника управления физической культуры и спорта, GOROD48 выяснил, кто портит вид Липецка, и синоптики рассказали о сильном потеплении к празднику.
39-летняя Ксения Казакова родилась в Воркуте. Окончила Московский государственный университет культуры и искусств. В Липецке она известна как организатор спортивных проектов — молодежная политика была, скорее, временным делом. Ксения стояла у истоков создания и проведения Липецкого полумарафона, Липецкого триатлона, Ночного партизанского забега, проекта «Спортивное волонтерство». В 2023 году под руководством Ксении Казаковой были запущены «Мультиспортивная детская лига» и «Семейная лига».
Новость об этом назначении набрала около 200 комментариев.
«Хорошая кандидатура. Поддерживаем!», — написал Николай.
«Спасите спорт. Это ужас», — считает Бегун.
В Липецке начал таять снег, и вновь обнажились раскопки — застарелую болезнь города.
В Липецке на сегодня более полутора тысяч раскопок. Из них просроченных — 396, причем 55 числятся такими с начала года. За каждую просроченную раскопку ресурсным компаниям грозит штраф в 15 000 рублей. Похоже, эти санкции мало кого пугают. Еще одна напасть — вандалы, разрисовывающие стены зданий.
«Пока не будет системы профилактики и наказаний за вандализм, неисполнение своих обязанностей (Квадра, РВК, и т. д.), ничего не изменится, будет только хуже», — считает САИ.
«Городом управлять — это не кобылу подковать!», — философски заметил Гость.
«Фотографии Африку напоминают, только в снегу», — поделился впечатлениями Коммунист.
«Все правильно, зачем закапывать, если через год раскапывать опять в том же месте», — написал Однако.
«К празднованию Дня Победы наведите порядок на площади Победы. Уберите забор вокруг кинотеатра «Спутник». Десять лет уже вокруг ходить надоело», — попросила Анна.
И еще немного о благоустройстве. Управление главного смотрителя нашло компанию для проектирования ремонта двух мостов на улице Клары Цеткин. «ЛипецкНИЦстройпроект» разработает документацию за 6,4 миллиона рублей к 30 сентября.
А еще мэрия заказала проект комплексного благоустройства улицы Интернациональной.
Синоптики рассказали о приятном сюрпризе на 8 Марта. В Липецке в этот день ожидается +7 градусов, что на 7-8 градусов выше нормы.
«Даёшь тепло. Будем по два урожая собирать», — написал Жадный Огородник.
В гидрометеоцентре еще раз подтвердили, что в этом году паводка не будет: реки вскроются в начале следующей недели.
Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, воздух может прогреться до +7.
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