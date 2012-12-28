Липецкая вечЁрка: из молодежной политики в спорт, кто испортил город и погодный подарок к 8 Марта

Сегодня, 5 марта, первый день работы Ксении Казаковой на посту начальника управления физической культуры и спорта, GOROD48 выяснил, кто портит вид Липецка, и синоптики рассказали о сильном потеплении к празднику.