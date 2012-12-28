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вчера, 20:25
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Липецкая вечЁрка: из молодежной политики в спорт, кто испортил город и погодный подарок к 8 Марта

Сегодня, 5 марта, первый день работы Ксении Казаковой на посту начальника управления физической культуры и спорта, GOROD48 выяснил, кто портит вид Липецка, и синоптики рассказали о сильном потеплении к празднику.

Сегодня в областном управлении физкультуры и спорта появился новый начальник: Михаила Маринина сменила Ксения Казакова ранее работавшая министром молодежной политики.

39-летняя Ксения Казакова родилась в Воркуте. Окончила Московский государственный университет культуры и искусств. В Липецке она известна как организатор спортивных проектов — молодежная политика была, скорее, временным делом. Ксения стояла у истоков создания и проведения Липецкого полумарафона, Липецкого триатлона, Ночного партизанского забега, проекта «Спортивное волонтерство». В 2023 году под руководством Ксении Казаковой были запущены «Мультиспортивная детская лига» и «Семейная лига».

Новость об этом назначении набрала около 200 комментариев. 

«Хорошая кандидатура. Поддерживаем!», — написал Николай.

«Спасите спорт. Это ужас», — считает Бегун.

В Липецке начал таять снег, и вновь обнажились раскопки — застарелую болезнь города.

В Липецке на сегодня более полутора тысяч раскопок. Из них просроченных — 396, причем 55 числятся такими с начала года. За каждую просроченную раскопку ресурсным компаниям грозит штраф в 15 000 рублей. Похоже, эти санкции мало кого пугают.  Еще одна напасть  — вандалы, разрисовывающие стены зданий. 

«Пока не будет системы профилактики и наказаний за вандализм, неисполнение своих обязанностей (Квадра, РВК, и т. д.), ничего не изменится, будет только хуже», — считает САИ.

«Городом управлять — это не кобылу подковать!», — философски заметил Гость.

«Фотографии Африку напоминают, только в снегу», — поделился впечатлениями Коммунист.

«Все правильно, зачем закапывать, если через год раскапывать опять в том же месте», — написал Однако.

«К празднованию Дня Победы наведите порядок на площади Победы. Уберите забор вокруг кинотеатра «Спутник». Десять лет уже вокруг ходить надоело», — попросила Анна.

И еще немного о благоустройстве. Управление главного смотрителя нашло компанию для проектирования ремонта двух мостов на улице Клары Цеткин. «ЛипецкНИЦстройпроект» разработает документацию за 6,4 миллиона рублей к 30 сентября.

А еще мэрия заказала проект комплексного благоустройства улицы Интернациональной.

Синоптики рассказали о приятном сюрпризе на 8 Марта. В Липецке в этот день ожидается +7 градусов, что на 7-8 градусов выше нормы. 

«Даёшь тепло. Будем по два урожая собирать», — написал Жадный Огородник.

В гидрометеоцентре еще раз подтвердили, что в этом году паводка не будет:   реки вскроются в начале следующей недели.

Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, воздух может прогреться до +7.
вечЁрка
кадры
раскопки
потепление
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Ромео
вчера, 21:51
Я один что-ли так думаю, что спортом в регионе должен заведовать тот кто в нем что-то Добился значимого на уровне страны???
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...
вчера, 21:27
Новый начальник управления физкульт. и спорта спортсменка? Защищает честь города?
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Электорат
вчера, 20:36
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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