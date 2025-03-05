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вчера, 14:23
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В Липецке нашли компанию для проектирования ремонта двух мостов на улице Клары Цеткин

Возможно, вместо них появятся трубопереезды — сооружения, предусматривающие пропуск воды под дорожным полотном через трубы большого диаметра.

Управление главного смотрителя Липецка сегодня определилось с победителем аукциона на разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта двух мостов на улице Клары Цеткин.

На аукцион заявились пять участников. В итоге торги со стартовой ценой в 8,6 млн рублей с падением на 25,7% выиграла компания «ЛипецкНИЦстройпроект». За 6,4 млн рублей подрядчику к 30 сентября предстоит разработать проектную документацию на капремонт мостов №13 и №15 с прохождением государственной экспертизы и получением положительного заключения.

Местами работ станут два моста, по которым с улицы Клары Цеткин можно попасть на одну из промзон и улицы Известковую, Фридриха Энгельса, Свердлова, переулок Уютный — этот район города даже на карте 2gis.ru называется Мудиловкой.

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Один из мостов построен в 1974 году (его длина — 28 метров), второй, 26-метровый, — в 1978-м. Оба признаны предаварийными. Это на самом деле так — еще в 2015 году с одного из двух мостов едва не свалился автомобиль с пьяным водителем и уже тогда на фотографиях с места ДТП была заметна ветхость конструкции.

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Проектной организации помимо изысканий и сбора исходных данных в объеме, достаточном для выполнения работ, указанных техническим заданием, необходимо рассмотреть возможность устройства вместо мостов так называемых трубопереездов — сооружений, предусматривающих пропуск воды под дорожным полотном. Подрядчик обязан предоставить заказчику сравнительный анализ затрат как по капремонту мостов, так и по их сносу и обустройству трубопереездов.
ремонт мостов
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
ё
вчера, 18:14
Если с моста едва не упал автомобиль с пьяным водителем, то мост точно аварийный. :)
Ответить
Где
вчера, 17:16
нашли то, под мостом ?
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Город 48 врут
вчера, 16:08
Свинья везде грязь найдет
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