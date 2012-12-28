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Общество
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вчера, 16:00
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Реки в Липецкой области полностью вскроются в начале следующей недели
Пока же в районе центрального пляжа в Липецке река Воронеж скована 15-сантиметровой коркой льда.
В Липецком гидрометцентре подтвердили, что в этом году в регионе обойдется без паводка. То есть прогноз МЧС, о котором GOROD48 рассказывал 21 февраля, оказался верен.
Самый толстый ледяной покров в регионе — на Воронеже у центрального пляжа Липецка, где река скована 15-сантиметровой коркой.
На других значимых реках — Быстрой Сосне в Ельце, Дону в Задонске и Данкове — льдом покрыто от 60% до 90% поверхности воды. По прогнозу синоптиков, полностью реки в регионе вскроются в начале следующей недели. Сейчас температура воды в реках — чуть выше 0 градусов.
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