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Погода в Липецке
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вчера, 17:00
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В Липецкой области потеплеет до +8
Возможны снег и дожди.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 марта в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью пройдут небольшие, местами умеренные мокрый снег и дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 17 м/сек. Температура воздуха ночью — от -3 до +2 градусов, днем — от +3 до +8 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью мокрый снег и снег, днем преимущественно без осадков. Ночью на улице от 0 до -2 градусов, днем — от +5 до +7 градусов.
День 6 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1964 году — 29 градусов мороза.
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