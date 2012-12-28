В Липецкой области потеплеет до +8

Возможны снег и дожди.

6 марта территория Липецкой области окажется под влиянием атмосферных фронтов североатлантического циклона — в регионе пройдут небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах ожидается усиление западного ветра, порывы будут достигать 17 м/сек. 6 и 7 марта атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся, дневные температуры повысятся на 2-4 градуса. Среднесуточные температуры воздуха составят от 3 до 6 градусов тепла, что на 5-10 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 марта в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью пройдут небольшие, местами умеренные мокрый снег и дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 17 м/сек. Температура воздуха ночью — от -3 до +2 градусов, днем — от +3 до +8 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью мокрый снег и снег, днем преимущественно без осадков. Ночью на улице от 0 до -2 градусов, днем — от +5 до +7 градусов.День 6 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1964 году — 29 градусов мороза.