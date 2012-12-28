В Липецке задержали грабителей из Санкт-Петербурга

Две недели назад в северной столице ограбили уборщицу.

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12 февраля на улице Седова в Санкт-Петербурге совершено ограбление жительницы ближнего зарубежья, работавшей уборщицей. Женщина приторговывала в интернете украшениями.Под видом покупателей драгоценного колье, двое ворвались в ее квартиру, и угрожая пистолетом отняли золотые украшения, телефон и 130 тысяч рублей.По словам потерпевшей, стоимость украденных украшений составляет 7000000 рублей.Расследуя ограбление полиция вышла на двух мужчин — жителя одной из стран ближнего зарубежья и россиянина. Оперативникам стало известно, что оба скрылись в Липецке.Питерские полицейские установив место прибывания грабителей, провели задержание.У подозреваемых обнаружили травматическое и пневматическое оружие, а также часть похищенных ювелирных украшении‌, которые мужчины ещё не успели сбыть. После проведения необходимых процессуальных действий в Липецке, налётчики будут доставлены на территорию Санкт-Петербурга, где к ним применят соответствующие меры пресечения.