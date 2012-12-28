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сегодня, 12:15
7

В Липецке задержали грабителей из Санкт-Петербурга

Две недели назад в северной столице ограбили уборщицу.

12 февраля на улице Седова в Санкт-Петербурге совершено ограбление жительницы ближнего зарубежья, работавшей уборщицей. Женщина приторговывала в интернете  украшениями.

Под видом покупателей драгоценного колье, двое ворвались в ее квартиру, и угрожая пистолетом отняли золотые украшения, телефон и 130 тысяч рублей.

По словам потерпевшей, стоимость украденных украшений составляет 7000000 рублей.

Расследуя ограбление полиция вышла на двух мужчин — жителя одной из стран ближнего зарубежья и россиянина. Оперативникам стало известно, что оба скрылись в Липецке.

Питерские полицейские установив место прибывания грабителей, провели задержание.

У подозреваемых обнаружили травматическое и пневматическое оружие, а также часть похищенных ювелирных украшении‌, которые мужчины ещё не успели сбыть. После проведения необходимых процессуальных действий в Липецке, налётчики будут доставлены на территорию Санкт-Петербурга, где к ним применят соответствующие меры пресечения.
ограбление
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Правда
42 минуты назад
Был вчера в городе,почему они себя чуствуют как дома.Пора ОМОНу дать полный разворот на эффективную работу этих из аулов.Пока не поздно.
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За справедливость.
сегодня, 13:33
Гнать этих зверей из страны поганой метлой.
Ответить
отпи
сегодня, 13:23
дубинками?
Ответить
Криминальная столица
сегодня, 13:18
Я смотрю все едут скрываться в Пипецк после преступлений по стране
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зема
сегодня, 13:15
как в фильме жмурки мента степана блатные пытали он орал там тоже . я скажу я все скажу
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Р
сегодня, 13:11
Опять ценные специалисты
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Валентина
сегодня, 12:56
Ох, сколько шерсти на наши головы.
Ответить
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