Интим не предлагать: 25-летняя липчанка заказала проститутку в подарок и нарвалась на мошенников
Покупатель взыскал с продавца практически двукратную стоимость купленной в интернет-магазине плиты
Самозапреты на кредиты, компенсация за неиспользованные отгулы – законы, которые вступают в силу в марте
Происшествия
1212
сегодня, 12:15
7
В Липецке задержали грабителей из Санкт-Петербурга
Две недели назад в северной столице ограбили уборщицу.
Под видом покупателей драгоценного колье, двое ворвались в ее квартиру, и угрожая пистолетом отняли золотые украшения, телефон и 130 тысяч рублей.
По словам потерпевшей, стоимость украденных украшений составляет 7000000 рублей.
Расследуя ограбление полиция вышла на двух мужчин — жителя одной из стран ближнего зарубежья и россиянина. Оперативникам стало известно, что оба скрылись в Липецке.
Питерские полицейские установив место прибывания грабителей, провели задержание.
У подозреваемых обнаружили травматическое и пневматическое оружие, а также часть похищенных ювелирных украшении, которые мужчины ещё не успели сбыть. После проведения необходимых процессуальных действий в Липецке, налётчики будут доставлены на территорию Санкт-Петербурга, где к ним применят соответствующие меры пресечения.
1
0
0
8
5
Комментарии (7)