Пострадавшему от снежной глыбы 63 года

В обстоятельствах происшествия разбирается Следственный комитет.

Попавшему под снежную глыбу липчанину 63 года. Региональный Следком начал доследственную проверку по признакам ст. 238 УК РФ (оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей).По данным следствия, снег рухнул на мужчину с крыши дома на улице Терешковой, когда он выходил из здания. Липчанин госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Устанавливается тяжесть причиненного его здоровью вреда.«В настоящее время выясняются все обстоятельства, а также возможные свидетели и очевидцы произошедшего. Запрошена необходимая для следствия документация, устанавливаются лица, ответственные за очистку от снега крыши, козырьков балконов многоквартирного дома. Их действиям по результатам проверочных мероприятий будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение», — сообщает СК.