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Происшествия
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22 минуты назад
Пострадавшему от снежной глыбы 63 года
В обстоятельствах происшествия разбирается Следственный комитет.
По данным следствия, снег рухнул на мужчину с крыши дома на улице Терешковой, когда он выходил из здания. Липчанин госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Устанавливается тяжесть причиненного его здоровью вреда.
«В настоящее время выясняются все обстоятельства, а также возможные свидетели и очевидцы произошедшего. Запрошена необходимая для следствия документация, устанавливаются лица, ответственные за очистку от снега крыши, козырьков балконов многоквартирного дома. Их действиям по результатам проверочных мероприятий будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение», — сообщает СК.
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