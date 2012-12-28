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Происшествия
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сегодня, 15:31
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Лебедянец забил 34-летнего мужчину 25 ударами руками и ногами
Дело рассматривали присяжные.
По данным пресс-служба областной прокуратуры, этот конфликт произошёл в ночь с 28 на 29 июля 2023 года в одной из квартир дома №18 по улице Энергетиков в Лебедяни. Пьяный 40-летний мужчина в ходе ссоры c 34-летним знакомым нанёс ему не менее 25 ударов руками и ногами по всему телу. Бил по голове, туловищу, рукам и ногам.
Потерпевший умер в больнице. Причиной его смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.
Подсудимый вину не признал. Но коллегия присяжных заседателей сочла его виновным.
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