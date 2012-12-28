Лебедянец забил 34-летнего мужчину 25 ударами руками и ногами

Дело рассматривали присяжные.

Лебедянский районный суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей приговорил 40-летнего мужчину к семи годам колонии строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (по части четвёртой статьи 111 УК РФ).По данным пресс-служба областной прокуратуры, этот конфликт произошёл в ночь с 28 на 29 июля 2023 года в одной из квартир дома №18 по улице Энергетиков в Лебедяни. Пьяный 40-летний мужчина в ходе ссоры c 34-летним знакомым нанёс ему не менее 25 ударов руками и ногами по всему телу. Бил по голове, туловищу, рукам и ногам.Потерпевший умер в больнице. Причиной его смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.Подсудимый вину не признал. Но коллегия присяжных заседателей сочла его виновным.