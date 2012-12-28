Киберпреступность как угрозу каждому обсудили в РОРП ЛО

Круглый стол в Региональном объединении работодателей и предпринимателей Липецкой области состоялся с участием представителей УМВД России по Липецкой области, на котором обсуждались правонарушения в области экономической безопасности и киберпреступности.



Экономических преступлений в России и в Липецкой области стало значительно меньше. Если в 2010 году в регионе было зарегистрировано более двух тысяч таких преступлений, то по итогам прошлого года — чуть больше 700. Однако год от года растет количество преступлений, связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий: средств мобильной связи и компьютерных технологий. По итогам все того же прошлого года их число в Липецкой области выросло сразу на 20%. Ущерб от кибермошенников в целом по России, по данным МВД РФ, составил 200 млрд рублей, увеличившись сразу на 36%.— Кибермошенничество — тема актуальная. Ежедневно мы узнаем об очередных жертвах, лишившихся всех своих сбережений. С какими угрозами мошенничества сталкивается бизнес и население нашего региона и как этому противостоять?, — обратилась к участникам встречи в своем вступительном слове заместитель председателя правления – исполнительный директор Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области Ольга Митрохина.Приглашенные представители УМВД России по Липецкой области поделились с предпринимательским сообществом о распространенных мошеннических схемах, способах защиты от мошенничеств и киберпреступлений.Раджаб Касумов, подполковник полиции, заместитель начальника Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Липецкой области рассказал о некоторых схемах обмана сотрудников предприятий, как правило, бухгалтеров и работников отделов закупок. Им могут предложить оплатить нужный им товар на сайте-двойнике или фишинговом сайте, который почти копия официального. Еженедельно на эту удочку бизнес клюет по 3-4 раза, переводя в никуда миллионы. Хуже всего, если деньги уходят за рубеж — раскрыть такое преступление нереально.— В свою очередь процесс доказывания фактов хищений и вывода денежных средств должностными лицами предприятий любой формы собственности более трудоемок, ведь участвующие в финансовых проволоках юридические лица и ИП как правило оформлены на подставных лиц, — сказал начальник 2 отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецкой области подполковник полиции Александр Зайцев.Впрочем, глобальная цифровизация значительно сократила время в процессе доказывания как налоговых, так и экономических преступлений, ведь все действия бизнеса отныне прозрачны для фискальных органов. Поэтому, с целью сокрытия следов своей преступной деятельности, участники сокрытия доходов, а так же вывода и хищения денежных средств, используют реквизиты подконтрольных им юридических лиц и ИП, число которых может доходить до 300. Согласно сложившейся судебной практики, действия таких участников квалифицируются по ст. 173.1 УК РФ (Незаконное образование юридического лица), ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей) и ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).Вместе с тем, наиболее распространенными преступлениями в сфере предпринимательской деятельности так же остаются хищения, ответственность за которые предусмотрена ч.ч. 5-7 ст. 159 Уголовного кодекса РФ.Участники РОРП ЛО обратились к представителям полиции с вопросами, касающимися и личной безопасности.Силовики рассказали о традиционных схемах обмана, которых на сегодня известно около полторы тысячи. Весь массив преступлений такого рода в полиции делят на схемы, которыми успешно, несмотря на обилие профилактических видеороликов и печатных материалов, пользуются преступники.«Ваш родственник попал в беду» — это требование по телефону денег за решение разного рода проблем, в том числе за возможность избежать наказания за противоправное деяние. Звонить может как сам «родственник», так и человек, представляющийся адвокатом, полицейским, прокурором. Итог разговора всегда один — передать деньги для решения вопроса через курьера или через перевод по платежному терминалу на указанный телефонный номер. «Служба безопасности» — это когда с неизвестного номера звонящие представляются абоненту сотрудниками служб безопасности банков и силовиками с предложениями перевести деньги на безопасный счёт, так как счета жертв атакуют хакеры. «Биржа» — вовлечение граждан в схемы заработка, связанные с биржевыми инвестициями. Поначалу человеку создают иллюзию легкого заработка, просят инвестировать еще и еще, держа на крючке до тех пор, пока он не отдаст все сбережения. «Авито» — так полицейские называют все способы мошенничеств, когда жертва сама находит жулика на сайтах объявлений в поиске услуг, дома, автомобиля. Человек оплачивает покупку, но товар или услугу не получает…— Это лишь некоторые схемы, цель которых — вытянуть у человека денежные средства, получить доступ к его счетам и личным кабинетам. Мошенников интересуют все, у кого есть смартфон и банковская карта. Жертве усыпляют бдительность, ее заговаривают, бомбардируют разной информацией, сыплют незнакомой терминологией, пугают, требуя представить какие-то сведения, коды подтверждения и иные нужные преступникам сведения, — сказал представитель полиции.Граждане и сами разбрасываются своими персональными данными направо и налево, оформляя в магазинах, АЗС, гостиницах скидочные карты. Взломать системы защиты таких компаний достаточно просто. Порой персональные данные просто так сливают в Сеть.Полицейские рассказали, что киберпреступники зачастую идут на шаг впереди преследователей. Они действуют быстро, а силовики — по закону, требующему официального получения доступов к звонкам и переписке жертвы с преступниками. Пока идут все такие формальности, уходит время. Все точно как со служебной собакой — когда она идет по свежему следу, есть шанс настигнуть преступника. Ушло время — и собака теряет след. В этом — причина того, что силовикам, в среднем, удается раскрывать лишь каждое четвертое киберпреступление.Бдительность остается главным оружием владельца мобильного телефона. По данным МВД, мошенники в 45,6% случаев связывались с жертвами по телефону или через смс-сообщение, в 15,7% — через мессенджеры, в 10,3% — через соцсети. В пятерку популярных способов вошли также электронная почта (7,7%) и получение доступа к аккаунтам на «Госуслугах» (7%). Чем скорее жертва придет в себя и обратится в полицию, тем больше шансов на поимку преступников. Например, в Липецкой области часто ловят и привлекают к уголовной ответственности так называемых дропперов — посредников между преступниками и их жертвами. Это курьеры, которые приходят к обманутым людям за наличкой. Очень сильно помогает полиции в таких случаях система видеонаблюдения «Безопасный город», активно развиваемая в Липецкой области. В других регионах, где развитию таких цифровых платформ уделяют меньше внимания, преступность выше.В рост пошли преступления, связанные с кражей личности тех, кто пользуется соцсетями и мессенджерами. Взломы личных страничек и аккаунтов очень популярны у преступников, ведь это позволяет получить доступ к личным данным, фотографиям и видеороликам жертв. Поэтому полиция рекомендует быть осторожными при получении просьб от знакомых перейти по ссылке на какие-то сайты, не пересылать сканы документов, ведь этих данных достаточно, чтобы оформить на ничего не подозревающего человека кредит. «Зайдите в профиль аккаунта, с которого вы получили какую-то просьбу, посмотрите, тот ли телефон там указан. Если не тот, который вам известен или телефон там вовсе не указан, это — фейковая страница»Законодатель предусмотрел интересный способ защиты от мошенников: с 1 марта любой житель страны сможет установить в своей кредитной истории самозапрет на заключение с ним банками или микрофинансовыми организациями договоров займа. Это можно сделать через МФЦ или через «Госуслуги». В таком случае кредит в банке нельзя будет оформить дистанционно.— Так что соблюдаем бдительность и чтим закон! — сказала, резюмируя итоги круглого стола, заместитель председателя правления – исполнительный директор Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области Ольга Митрохина. — Сегодняшняя встреча оказалась для участников РОРП ЛО актуальной и полезной. Уверена, что конкретные показательные примеры экономических и IT- преступлений помогут нам, нашим коллективам и нашим близким не попасть в сети киберпреступников.