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Общество
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вчера, 17:51
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У школы-новостройки на «Елецком» появились номер и директор
С 1 апреля в нее начнут запись детей.
… Новая школа самому густонаселенному микрорайону Липецка, в котором существующая 60-я школа работает, по факту, в три смены, нужна как воздух. Поэтому новостройку и запланировали сразу на 1 225 учеников. Реализовать этот реализованный пока лишь в Орле проект доверили компании «Липецксантехмонтаж-1» Андрея Бугакова, известной строительством десятков социальных объектов в Липецке — той же 60-й школы, в частности.
Стройка началась в мае 2023 года. Как говорят специалисты, реализация такого проекта, предполагающего еще и пришкольный стадион со всем благоустройством, требует двух лет. Но школу нужно было построить за полтора. Что, собственно, по факту сделано. Общестроительные, так называемые мокрые работы с применением воды — кладка, стяжка, наливной пол, укладка керамогранита и обычной плитки, штукатурка, грунтовка, шпатлевка — тут закончены. Строители заняты отделкой, монтажом светильников, укладкой линолеума, окрашиванием стен.
— В оформлении школы выбран стиль супрематизм. В фасадных решениях и в окраске холлов. Это направление в авангардистском искусстве, основанное в 1915 году Казимиром Малевичем. Все развивается по спирали, — шутит председатель департамента образования.
По большому счету, помещения готовы к расстановке мебели и оборудования, которые закупает департаментом образования на 208,3 миллиона рублей, перешедших на этот финансовый год с прошлого. Так как новая школа откроется 1 сентября, времени на ее подготовку к первому учебному году, как говорится, хватит за глаза.
— Мы ждем приказа о закреплении территории за школой, а с 1 апреля начнем запись в нее детей. В мае в школе смонтируют все оборудование. В начале июня департамент начнет процедуру лицензирование учебного заведения, — расписала этапы ввода общеобразовательного учреждения в эксплуатацию Юлия Паньковик.
Изюминками школы стали чрезвычайно просторные холлы и высоченные потолки. Стены вдоль многочисленных лестничных маршей — а это самые проходные места, облицованы крупноразмерной керамической плиткой, что позволит раз и навсегда забыть про их ремонт.
Руководители департамента образования и новый директор школы, которой присвоен номер 58, посетили три спортивных зала — малый, большой и гимнастический. В большом зале часть стены отдадут под скалодром, благо этому позволяет 8-метровая высота потолка. Его смонтирует специализированная и лицензированная организация. Также тут будут предусмотрены несколько страхующих устройств, закрепленных в потолочные плиты перекрытия.
Еще одной изюминкой школы станет актовый зал на 400 мест. Но если будет необходимо, он вместит еще сотню-другую зрителей, поскольку в зале есть специально для этого построенный балкон с отдельным входом на него со второго этажа.
В пищеблоке школы будут с нуля готовить завтраки и обеды для всех учеников. Огромная столовая уже сияет разными видами керамической плиткой. Потолки в кухне и столовой изготовлены из моющихся материалов. Вместо умывальников-тюльпанов, которых изначально предусматривалось более 30 штук, перед столовой уже смонтированы десятки кранов на четырех длинных, изготовленных по спецзаказу, умывальников из полимербетона. То есть руки перед едой целый класс без толчеи и суеты сможет помыть за минуту.
На большой территории школы уже построен стадион. Футбольное поле на нем укатано катком, на который под зиму уложен естественный рулонный газон. Его нужно только вовремя стричь и поливать.
— У новой школы будет свое направление — естественно-научное. В ней будет сделан упор на физику, химию, географию, биологию. Мы сейчас находимся в процессе закупки современного оборудования для лабораторий и классов. В школе появится биохимическая лаборатория, лаборатории с гидропоникой и аэропоникой, классы создания БПЛА, виртуальной и дополненной реальности, — говорит Светлана Бедрова.
Кстати, на месте стройгородка, который после окончания строительства школы демонтирует подрядчик, появится земельный участок, зарезервированный под детский сад. Который также крайне нужен в «Елецком», где продолжается строительство второй очереди микрорайона с малоэтажной застройкой. А в Липецке между тем приступили к реализации новой программы с федеральным финансированием — капремонтов существующих детских садов. Первой ласточкой реновации станет 66-й детсад на улице Гагарина, который капитально отремонтирует фирма из Воронежа. Срок завершения работ — начало декабря этого года. Предполагается, что в 2026 году по этой программе в Липецке модернизируют уже три детских сада.
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