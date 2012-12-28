Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В сугробе нашли женщину без сознания
Здоровье
Во вскрытой спасателями квартире на бульваре Есенина обнаружили труп женщины
Происшествия
Женщина-пешеход погибла под колёсами «Рено»
Происшествия
35-летняя женщина пострадала в аварии на улице Стаханова
Происшествия
Источником навозной вони было поле ООО «КолоСС»
Общество
В Липецке спасли мужчину с разрывом аорты
Здоровье
46-летний мужчина погиб в горящем доме
Происшествия
У школы-новостройки на «Елецком» появились номер и директор
Общество
Губернатору хотят дать возможность увольнять липецких мэров
Политика
В мэрии прорабатывают круглогодичное автобусное движение до Центрального пляжа
Общество
Читать все
У школы-новостройки на «Елецком» появились номер и директор
Общество
Начали новую серию? «Липецк» потерпел 37-е поражение в чемпионате
Спорт
Росимущество обратилось с иском к «Рошен» и требует провести внеочередное собрание акционеров
Общество
Пьяный мужчина избил сожительницу в магазине
Происшествия
В Липецкой области ночью местами похолодает до -20
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: труп в квартире, из-за кого в городе пахнет навозом, и за что могут уволить мэра
Общество
У злостного должника по штрафам Госавтоинспекции арестовали «ГАЗель»
Происшествия
«Липецк» вернул волейболистку, игравшую во Франции, но на Дальнем Востоке она не помогла
Спорт
Задержанному за вандализм в Ярославле липецкому графферу насчитали ущерб в миллион
Происшествия
Для тушения пожара было приостановлено электроснабжение части потребителей района Опытной станции
Общество
Читать все
Общество
3130
вчера, 17:51
22

У школы-новостройки на «Елецком» появились номер и директор

С 1 апреля в нее начнут запись детей.

Школа на 1225 мест в микрорайоне «Елецкий» — одна из двух новых, которые откроют свои двери 1 сентября. Сегодня ее в очередной раз проинспектировали председатель департамента образования липецкой мэрии Светлана Бедрова со своим заместителем Юлией Паньковик. В этот раз они обошли новостройку вместе с ее назначенным новым директором Евгением Таракановским, пока еще возглавляющим коллектив старой 50-й школы города.

224dac4f-4921-42c8-801f-52447e9af1dd.jpg

… Новая школа самому густонаселенному микрорайону Липецка, в котором существующая 60-я школа работает, по факту, в три смены, нужна как воздух. Поэтому новостройку и запланировали сразу на 1 225 учеников. Реализовать этот реализованный пока лишь в Орле проект доверили компании «Липецксантехмонтаж-1» Андрея Бугакова, известной строительством десятков социальных объектов в Липецке — той же 60-й школы, в частности.

Стройка началась в мае 2023 года. Как говорят специалисты, реализация такого проекта, предполагающего еще и пришкольный стадион со всем благоустройством, требует двух лет. Но школу нужно было построить за полтора. Что, собственно, по факту сделано. Общестроительные, так называемые мокрые работы с применением воды — кладка, стяжка, наливной пол, укладка керамогранита и обычной плитки, штукатурка, грунтовка, шпатлевка — тут закончены. Строители заняты отделкой, монтажом светильников, укладкой линолеума, окрашиванием стен.

ec1f36e9-a753-4d99-bc82-c2032da63966.jpg

05e3cf08-d0ef-4467-a51c-b925e47ae7ea.jpg

— В оформлении школы выбран стиль супрематизм. В фасадных решениях и в окраске холлов. Это направление в авангардистском искусстве, основанное в 1915 году Казимиром Малевичем. Все развивается по спирали, — шутит председатель департамента образования.

aa3d7887-e4fe-4dc9-b929-9cafacb4beef.jpg

По большому счету, помещения готовы к расстановке мебели и оборудования, которые закупает департаментом образования на 208,3 миллиона рублей, перешедших на этот финансовый год с прошлого. Так как новая школа откроется 1 сентября, времени на ее подготовку к первому учебному году, как говорится, хватит за глаза.

— Мы ждем приказа о закреплении территории за школой, а с 1 апреля начнем запись в нее детей. В мае в школе смонтируют все оборудование. В начале июня департамент начнет процедуру лицензирование учебного заведения, — расписала этапы ввода общеобразовательного учреждения в эксплуатацию Юлия Паньковик.

086f1b1a-3210-4ad5-bb37-3c8fc22deab0.jpg

Изюминками школы стали чрезвычайно просторные холлы и высоченные потолки. Стены вдоль многочисленных лестничных маршей — а это самые проходные места, облицованы крупноразмерной керамической плиткой, что позволит раз и навсегда забыть про их ремонт.

Руководители департамента образования и новый директор школы, которой присвоен номер 58, посетили три спортивных зала — малый, большой и гимнастический. В большом зале часть стены отдадут под скалодром, благо этому позволяет 8-метровая высота потолка. Его смонтирует специализированная и лицензированная организация. Также тут будут предусмотрены несколько страхующих устройств, закрепленных в потолочные плиты перекрытия.

6b250813-568b-4317-a804-6c23e7403d0a.jpg

Еще одной изюминкой школы станет актовый зал на 400 мест. Но если будет необходимо, он вместит еще сотню-другую зрителей, поскольку в зале есть специально для этого построенный балкон с отдельным входом на него со второго этажа.

ad301b30-eaf1-4a0e-9277-4c467b14d51e.jpg

В пищеблоке школы будут с нуля готовить завтраки и обеды для всех учеников. Огромная столовая уже сияет разными видами керамической плиткой. Потолки в кухне и столовой изготовлены из моющихся материалов. Вместо умывальников-тюльпанов, которых изначально предусматривалось более 30 штук, перед столовой уже смонтированы десятки кранов на четырех длинных, изготовленных по спецзаказу, умывальников из полимербетона. То есть руки перед едой целый класс без толчеи и суеты сможет помыть за минуту.

d02c7d00-38b3-451a-ba3c-976cc89d2027.jpg

7eb9fc11-0bfc-4aab-bbbb-bb5c2e4fca76.jpg

На большой территории школы уже построен стадион. Футбольное поле на нем укатано катком, на который под зиму уложен естественный рулонный газон. Его нужно только вовремя стричь и поливать.

8ca80271-dd65-48ca-88fb-115de378eb95.jpg

6929b5aa-2fce-4185-8234-75e71fea8130.jpg

— У новой школы будет свое направление — естественно-научное. В ней будет сделан упор на физику, химию, географию, биологию. Мы сейчас находимся в процессе закупки современного оборудования для лабораторий и классов. В школе появится биохимическая лаборатория, лаборатории с гидропоникой и аэропоникой, классы создания БПЛА, виртуальной и дополненной реальности, — говорит Светлана Бедрова.

Кстати, на месте стройгородка, который после окончания строительства школы демонтирует подрядчик, появится земельный участок, зарезервированный под детский сад. Который также крайне нужен в «Елецком», где продолжается строительство второй очереди микрорайона с малоэтажной застройкой. А в Липецке между тем приступили к реализации новой программы с федеральным финансированием — капремонтов существующих детских садов. Первой ласточкой реновации станет 66-й детсад на улице Гагарина, который капитально отремонтирует фирма из Воронежа. Срок завершения работ — начало декабря этого года. Предполагается, что в 2026 году по этой программе в Липецке модернизируют уже три детских сада.
школа
1
0
0
11
4

Комментарии (22)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Учитель
вчера, 20:45
А журналистам надо быть грамотнее!
Ответить
72 школа
вчера, 20:42
Не переводите детей учиться в 50школу на время ремонта 72-й. Очень далеко! Рассмотрите вариант 61,17
Ответить
Ель Сибирская
вчера, 20:26
Как же учителя туда добираться будут? Очень же далеко - на отшибе городе. К примеру, еле дошла пешком до леруа в морозы и обратно... Может автобусы пустят?
Ответить
Ох
вчера, 20:19
Не хорошо пальцем показывать, колхоз на выезде
Ответить
Пиши-Читай
вчера, 22:48
Нехорошо. Пишется слитно.
Ответить
Алексей
вчера, 20:11
У уборщицы оклад почти в два раза больше приехали господа!
Ответить
indesit
вчера, 19:51
Ещё бы, лучше, трубы меняли с перерезанием красной ленточки.
Ответить
родительский комитет
вчера, 19:51
Нужно будет сдать на шторы....
Ответить
Боту
вчера, 19:43
На разрыв , между умными и красивыми , да ??? В СССР поди таких шубеек не было , а что делать , капитализм , государственные должности. Такие шубейки прилагаются.
Ответить
Все еще впереди
вчера, 19:39
Департамент чуть позже разъяснит , величину поборов .Не торопите события .
Ответить
Боту
вчера, 19:38
Завидуешь ты !!! Проверено и не раз !!! )))))
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить