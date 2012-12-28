У школы-новостройки на «Елецком» появились номер и директор

С 1 апреля в нее начнут запись детей.

Школа на 1225 мест в микрорайоне «Елецкий» — одна из двух новых, которые откроют свои двери 1 сентября. Сегодня ее в очередной раз проинспектировали председатель департамента образования липецкой мэрии Светлана Бедрова со своим заместителем Юлией Паньковик. В этот раз они обошли новостройку вместе с ее назначенным новым директором Евгением Таракановским, пока еще возглавляющим коллектив старой 50-й школы города.… Новая школа самому густонаселенному микрорайону Липецка, в котором существующая 60-я школа работает, по факту, в три смены, нужна как воздух. Поэтому новостройку и запланировали сразу на 1 225 учеников. Реализовать этот реализованный пока лишь в Орле проект доверили компании «Липецксантехмонтаж-1» Андрея Бугакова, известной строительством десятков социальных объектов в Липецке — той же 60-й школы, в частности.Стройка началась в мае 2023 года. Как говорят специалисты, реализация такого проекта, предполагающего еще и пришкольный стадион со всем благоустройством, требует двух лет. Но школу нужно было построить за полтора. Что, собственно, по факту сделано. Общестроительные, так называемые мокрые работы с применением воды — кладка, стяжка, наливной пол, укладка керамогранита и обычной плитки, штукатурка, грунтовка, шпатлевка — тут закончены. Строители заняты отделкой, монтажом светильников, укладкой линолеума, окрашиванием стен.— В оформлении школы выбран стиль супрематизм. В фасадных решениях и в окраске холлов. Это направление в авангардистском искусстве, основанное в 1915 году Казимиром Малевичем. Все развивается по спирали, — шутит председатель департамента образования.По большому счету, помещения готовы к расстановке мебели и оборудования, которые закупает департаментом образования на 208,3 миллиона рублей, перешедших на этот финансовый год с прошлого. Так как новая школа откроется 1 сентября, времени на ее подготовку к первому учебному году, как говорится, хватит за глаза.— Мы ждем приказа о закреплении территории за школой, а с 1 апреля начнем запись в нее детей. В мае в школе смонтируют все оборудование. В начале июня департамент начнет процедуру лицензирование учебного заведения, — расписала этапы ввода общеобразовательного учреждения в эксплуатацию Юлия Паньковик.Изюминками школы стали чрезвычайно просторные холлы и высоченные потолки. Стены вдоль многочисленных лестничных маршей — а это самые проходные места, облицованы крупноразмерной керамической плиткой, что позволит раз и навсегда забыть про их ремонт.Руководители департамента образования и новый директор школы, которой присвоен номер 58, посетили три спортивных зала — малый, большой и гимнастический. В большом зале часть стены отдадут под скалодром, благо этому позволяет 8-метровая высота потолка. Его смонтирует специализированная и лицензированная организация. Также тут будут предусмотрены несколько страхующих устройств, закрепленных в потолочные плиты перекрытия.Еще одной изюминкой школы станет актовый зал на 400 мест. Но если будет необходимо, он вместит еще сотню-другую зрителей, поскольку в зале есть специально для этого построенный балкон с отдельным входом на него со второго этажа.В пищеблоке школы будут с нуля готовить завтраки и обеды для всех учеников. Огромная столовая уже сияет разными видами керамической плиткой. Потолки в кухне и столовой изготовлены из моющихся материалов. Вместо умывальников-тюльпанов, которых изначально предусматривалось более 30 штук, перед столовой уже смонтированы десятки кранов на четырех длинных, изготовленных по спецзаказу, умывальников из полимербетона. То есть руки перед едой целый класс без толчеи и суеты сможет помыть за минуту.На большой территории школы уже построен стадион. Футбольное поле на нем укатано катком, на который под зиму уложен естественный рулонный газон. Его нужно только вовремя стричь и поливать.— У новой школы будет свое направление — естественно-научное. В ней будет сделан упор на физику, химию, географию, биологию. Мы сейчас находимся в процессе закупки современного оборудования для лабораторий и классов. В школе появится биохимическая лаборатория, лаборатории с гидропоникой и аэропоникой, классы создания БПЛА, виртуальной и дополненной реальности, — говорит Светлана Бедрова.Кстати, на месте стройгородка, который после окончания строительства школы демонтирует подрядчик, появится земельный участок, зарезервированный под детский сад. Который также крайне нужен в «Елецком», где продолжается строительство второй очереди микрорайона с малоэтажной застройкой. А в Липецке между тем приступили к реализации новой программы с федеральным финансированием — капремонтов существующих детских садов. Первой ласточкой реновации станет 66-й детсад на улице Гагарина, который капитально отремонтирует фирма из Воронежа. Срок завершения работ — начало декабря этого года. Предполагается, что в 2026 году по этой программе в Липецке модернизируют уже три детских сада.