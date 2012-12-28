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Происшествия
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сегодня, 12:59
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Три женщины перевели более двух миллионов рублей на «безопасные счета»
А две девушки одолжили деньги знакомым, аккаунты которых взломали.
По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, 30-летняя липчанка под предлогом обеспечения сохранности денег перевела через мобильное приложение банка на «безопасный счет» 800 тысяч рублей. 60-летней жительнице Добровского района позвонил якобы сотрудник портала Госуслуг и уговорил её перевести миллион рублей на «безопасный счёт». 42-летняя ельчанка также пострадала от лжесотрудников портала государственных услуг и перевела 342 тысячи рублей на счета мошенников.
Две девушки одолжили деньги знакомым, аккаунты которых были взломаны: 21-летняя липчанка лишилась 10 тысяч рублей, 20-летняя ельчанка – 6 тысяч рублей.
При покупке телефона через сайт объявлений 17-летняя липчанка лишилась 41 690 рублей, а 27-летний житель Усманского района хотел купить фару и лишился 36 600 рублей.
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