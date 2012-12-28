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сегодня, 12:59
4

Три женщины перевели более двух миллионов рублей на «безопасные счета»

А две девушки одолжили деньги знакомым, аккаунты которых взломали.

В Липецкой области три женщины перевели на «безопасные счета» в общей сложности более двух миллионов рублей.

По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, 30-летняя липчанка под предлогом обеспечения сохранности денег перевела через мобильное приложение банка на «безопасный счет» 800 тысяч рублей. 60-летней жительнице Добровского района позвонил якобы сотрудник портала Госуслуг и уговорил её перевести миллион рублей на «безопасный счёт». 42-летняя ельчанка также пострадала от лжесотрудников портала государственных услуг и перевела 342 тысячи рублей на счета мошенников.

Две девушки одолжили деньги знакомым, аккаунты которых были взломаны: 21-летняя липчанка лишилась 10 тысяч рублей, 20-летняя ельчанка – 6 тысяч рублей.

При покупке телефона через сайт объявлений 17-летняя липчанка лишилась 41 690 рублей, а 27-летний житель Усманского района хотел купить фару и лишился 36 600 рублей.
мошенничество
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
перешли на ростелеком
7 минут назад
щас это безопасней, да еще Ор внутри сети, хоть по межгороду. А сотовый включаю когда в приложение банка нужно. И ник то не достает звонками. Домашний телефон как то уютней, да и излучения нет.
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+65
40 минут назад
Не укладывается в моей голове. Сотрудник Госуслуг предлагает перевести миллион рублей на безопасный счет, у нее свои деньги или через кредит? Идут в полицию. Зачем?
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Вовчик.
сегодня, 14:37
Вериться с трудом. Найдут новые способы.
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Джон Ленин
сегодня, 13:23
В полиции специальное управление создали, набрали крутейших специалистов. Теперь мошенников в миг переловят!
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