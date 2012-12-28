Седина в бороду – немолодой липчанин нашёл мобильник и оформил три кредита на его хозяйку
Седина в бороду – немолодой липчанин нашёл мобильник и оформил три кредита на его хозяйку
Общество
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сегодня, 15:20
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На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
23 февраля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города – без холодной воды останутся жители четырех улиц, предупредили в компании.
Цистерны с водой для питья будут находиться по адресам: улица Музыки, 6, улица Водопьянова, 16. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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