На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

23 февраля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города – без холодной воды останутся жители четырех улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 6 по улице Музыки, №№ 14, 16а в Студенческом городке, №№ 12, 14, 16, 18 по улице Водопьянова, №№ 4, 6, 6/1, 8, 12, 14а, 16, 18 по проезду Строителей.Цистерны с водой для питья будут находиться по адресам: улица Музыки, 6, улица Водопьянова, 16. После окончания работ возможно повышение мутности воды.