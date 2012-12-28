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Общество
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сегодня, 19:26
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Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
18 февраля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся потребители 26 улиц, предупредили в компании.
Цистерны с водой будут находиться по адресам: проспект Победы, 69а, улица Папина, 6, улица Монтажников, 3а. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
18 февраля плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 1а, 12, 25, 26а, 38 по улице Жактовской, № 11а по улице Паровозной, №№ 2а, 4, 30в, 33, 47а по улице Поселковой, №№ 17, 21, 25 по улице Рудничной, №№ 49, 53, 56, 61, 90, 95 по улице Ударников, №№ 2, 4а по улице Кочеткова, №№ 3, 4, 4а, 5, 5а в Космическом переулке, № 8 по улице Пожарского, № 1 по улице Третьякова, № 21 по улице Механизаторов, на улицах Арсеньева, Белорусской, Баумана, Литейной, в переулке Свободном.
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