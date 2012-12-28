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сегодня, 19:26
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Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду

18 февраля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся потребители 26 улиц, предупредили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах и помещениях №№ 6, 8, 9, 17, 17б по улице Папина, №№ 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б по улице Доватора, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, №№ 1а, 1б, 1в, 1/1, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29 по улице Ангарской, №№ 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 16 по улице Детской, №№4, 4а, 4б, 4в, 4г по улице Металлистов, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 по улице Геологической, №№ 1, 2, 2а, 3а, 3а к.1, 3а к.2, 4, 5, 6, 6а по улице Монтажников, № 13 по улице Юношеской, №№ 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр. 1 по улице Базарной, №№ 22, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 59б, 61, 61б, 63а, 65а, 69а вл. 1, 69а, 69а к3, 67а стр.1 по проспекту Победы. Без холодной воды останутся также жители частного сектора улиц Алфавитной, Автодорожной, Шахматной, Почтовой, Базарной, переулков Клеверного, Усадебного, Дружного, Чистого, Любимого, Технологического, Бытового, Ландшафтного, Малого, Сырского. 

Цистерны с водой будут находиться по адресам: проспект Победы, 69а, улица Папина, 6, улица Монтажников, 3а. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

18 февраля плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 1а, 12, 25, 26а, 38 по улице Жактовской, № 11а по улице Паровозной, №№ 2а, 4, 30в, 33, 47а по улице Поселковой, №№ 17, 21, 25 по улице Рудничной, №№ 49, 53, 56, 61, 90, 95 по улице Ударников, №№ 2, 4а по улице Кочеткова, №№ 3, 4, 4а, 5, 5а в Космическом переулке, № 8 по улице Пожарского, № 1 по улице Третьякова, № 21 по улице Механизаторов, на улицах Арсеньева, Белорусской, Баумана, Литейной, в переулке Свободном. 

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Комментарии (5)

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Сначала новые
То то же
16 минут назад
Летом таких отключений небыло.
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Минус 20
49 минут назад
Планово все отключите
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мосякин
50 минут назад
утрепали каждодневные отключения. Как в городе появилась рвкашка так отключают каждый день! Ни в одном городе такого безобразия нет
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Надя
сегодня, 19:40
Зря ещё не отопления.
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Кент
57 минут назад
Делайте заявку,организуют...
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