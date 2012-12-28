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Общество
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10 минут назад
Решение по изменению трамвайной концессии появится не раньше лета
Для этого нужно подготовить большое количество документов.
— Планируется ли сокращение объемов работ и изменение финансовой модели? — спросил Николай Быковских, — Как это скажется на областном бюджете: в строну уменьшения или увеличения финансирования?
— На данный момент дополнительных средств из регионального бюджета выделять не планируется, — ответил вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых.
Детали пояснил министр министр транспорта и дорожного хозяйства Иван Мычелкин,.Пока чиновники ждут документы, чтобы принять решение.
— На сегодня концессионер завершает проектирование. Для того, чтобы понять, что превышение бюджета состоялось, нужно получить все заключения госэкспертизы. В экспертизе остались один из пяти этапов реконструкции и реконструкция депо. По депо ожидаем выход заключения в течение двух недель, по одному из этапов — скорее всего, до конца марта, так как он связан с путепроводом на улице Металлургов, его передачей от НЛМК в муниципальную собственность. После того, как в заключении экспертизы будет зафиксировано превышение бюджета, подготовят проект дополнительных соглашений по пересмотру технико-экономических показателей концессионного соглашения. Сейчас ведутся консультации с финансирующей организацией ВЭБ.РФ и с концессионером для согласования всех сроков. Потом эти изменения надо будет согласовать с ФАС и облсоветом. Даты обсуждения в ВЭБ.РФ пока не назначены. Совет директоров ориентирует нас на май. Но это очень предварительно, — сказал Иван Мычелкин.
Комитет по экономике также одобрил первые в 2025 году поправки в региональный бюджет.
— Доходы бюджета увеличиваются на 20 миллионов рублей, расходы — почти на 12 миллиардов рублей. Почти все эти деньги — переходящие остатки с прошлого года. По итогам 2024 года расходы бюджета были выполнены на 91,4%. Деньги распределяются следующим образом: министерству социальной политики миллиард 600 миллионов рублей, из них миллиард 300 миллионов — социальные субсидии, министерству здравоохранения — миллиард 100 миллионов. Эти деньги пойдут на закупку нового оборудования. Почти 3,5 миллиарда рублей направят министерству транспорта и дорожного хозяйства, министерству ЖКХ — больше 2 миллиардов 200 миллионов рублей, — рассказала председатель комитета экономики, депутат Ольга Митрохина.
Таким образом по доходам бюджет составит 103 миллиарда 878 миллионов 750 тысяч рублей, по расходам — 132 миллиарда 345 миллионов 464 тысячи рублей, с дефицитом — 29 миллиардов 66 миллионов 714 тысяч рублей. Дефицит правительство области собирается покрыть переходящими остатками бюджетных средств 2024 года.
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