Двое молодых липчан обокрали игровой автомат

Одному из них – 14 лет.

В вашем браузере отключен JavaScript

В полицию обратился владелец игрового автомата, установленного в одном из ТРЦ города. Он сообщил, что из принадлежащего ему автомата украдены призы на сумму 3 200 рублей.Полицейские при помощи камер наблюдения установили воришек. Ими оказались двое молодых людей – 18 и 14 лет.— Парни, находясь на территории развлекательного центра, где расположены игровые автоматы, на одном из них отогнули створку, и один из них рукой пролез внутрь и вынул брелок, смарт-браслет, электронные часы, которые оставили себе. Похищенное имущество у них изъято, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.