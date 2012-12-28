В рубашке родился — водитель внедорожника въехал под манипулятор и получил только легкие травмы
Возбуждено уголовное дело в отношении депутата облсовета и сотрудников возглавляемой им турфирмы
Происшествия
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38 минут назад
Двое молодых липчан обокрали игровой автомат
Одному из них – 14 лет.
Полицейские при помощи камер наблюдения установили воришек. Ими оказались двое молодых людей – 18 и 14 лет.
— Парни, находясь на территории развлекательного центра, где расположены игровые автоматы, на одном из них отогнули створку, и один из них рукой пролез внутрь и вынул брелок, смарт-браслет, электронные часы, которые оставили себе. Похищенное имущество у них изъято, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
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